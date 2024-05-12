Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился основами приготовления вкусных макарон, которые хорошо сочетаются с сыром и перчиком.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в деталях, как правильно готовить макароны с перчиком и сыром.

Ингредиенты:

3 болгарских перца

2 больших томата (или несколько черри-помидоров)

2 головки чеснока

1 среднеострый перчик

Масло и ароматические травы (тимьян, орегано и др.)

Соль

50-70 грамм сливок

100-120 грамм бекона (опционально)

450-500 грамм макарон

100-130 грамм твердого сыра или брынзы

Приготовление:

Разрежьте перцы пополам, удалите семена и сердцевину, затем положите на фольгу на противень кожей вверх, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Добавьте на тот же противень целые помидоры, нарезанную головку чеснока, налейте немного подсолнечного масла, добавьте острый перчик, травы и посолите. Запекайте под верхним грилем около 20 минут, пока кожура перца не почернеет. Затем накройте фольгой и оставьте остыть.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, очистите перцы и помидоры от кожуры, выжмите чеснок. Переложите все в блендер, включая сок, образовавшийся во время запекания. Перемолите до получения однородной массы.

На сковороде обжарьте бекон. Добавьте овощной соус, при необходимости добавьте соль, травы, немного сливок. Для вариации можно добавить оливки или баклажаны.

Отварите макароны в хорошо подсоленной воде на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. Переложите макароны на сковороду с соусом, добавьте немного воды, чтобы получился редкий соус, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Тертый сыр добавьте в макароны и соус, перемешайте. Подавайте, посыпав сверху порванными листиками базилика и немного душистого масла.

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