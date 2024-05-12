Для получения наилучшего урожая перца, помидоров, огурцов, капусты и других овощей важно не только вырастить крепкую и здоровую рассаду, но и в правильные сроки ее высадить в открытый грунт.

Если высадить рассаду слишком рано, она будет плохо приживаться, болеть, урожай окажется под угрозой.

По словам специалистов, для того чтобы понять, что растение готово к высадке в грунт, необходимо посмотреть не на листья, а на корневую систему. Если она оплела субстрат, не позволяя ему рассыпаться, легко достается из емкости и крепко выглядит, то такую ​​рассаду уже можно высаживать.

Однако следует помнить, что затягивать с высадкой помидоров, перцев и других овощей тоже не стоит – корневая система начнет стареть, что в свою очередь отразится на растении.

Как понять, что пора высаживать рассаду в грунт.

Также существуют признаки, благодаря которым можно понять, что растение после высадки прижилось и не погибнет.

Опытные огородники, фермеры и все занимающиеся выращиванием овощей знают, что обычно первое время после посадки растение отдает все силы на адаптацию, рост прекращается. Признаком того, что высадка была успешной и сеянец освоился на новом месте, будет появление молодых листьев, которые будут отличаться по цвету.

Не стоит также забывать о температуре грунта, выбирая наилучшее время для высадки рассады. Так, помидоры высаживают в открытый грунт, если он прогрелся до +12 градусов.

Рассаду огурцов и перцев можно высаживать при +15 градусах.

Последними в почву высаживают рассаду баклажанов, дыни и арбуза – им нужна температура +18 градусов.

Рассаду лучше пересаживать в почву в пасмурный день. При высадке рассады в солнечную погоду нужно создать для нее тень на ближайшие 2-3 дня.

Купленную рассаду с открытой корневой системой необходимо посадить на постоянное место как можно скорее.

Последние новости Украины:

Идеальное время для высадки помидоров в открытую почву: хозяйки раскрыли секрет.

Урожай помидоров гарантирован: пять простых секретов по уходу за томатами на огороде.

Когда сеять баклажаны в открытый грунт.