Если высадить рассаду слишком рано, она будет плохо приживаться, болеть, урожай окажется под угрозой.
По словам специалистов, для того чтобы понять, что растение готово к высадке в грунт, необходимо посмотреть не на листья, а на корневую систему. Если она оплела субстрат, не позволяя ему рассыпаться, легко достается из емкости и крепко выглядит, то такую рассаду уже можно высаживать.
Однако следует помнить, что затягивать с высадкой помидоров, перцев и других овощей тоже не стоит – корневая система начнет стареть, что в свою очередь отразится на растении.
Как понять, что пора высаживать рассаду в грунт.
Также существуют признаки, благодаря которым можно понять, что растение после высадки прижилось и не погибнет.
Опытные огородники, фермеры и все занимающиеся выращиванием овощей знают, что обычно первое время после посадки растение отдает все силы на адаптацию, рост прекращается. Признаком того, что высадка была успешной и сеянец освоился на новом месте, будет появление молодых листьев, которые будут отличаться по цвету.
Не стоит также забывать о температуре грунта, выбирая наилучшее время для высадки рассады. Так, помидоры высаживают в открытый грунт, если он прогрелся до +12 градусов.
Рассаду огурцов и перцев можно высаживать при +15 градусах.
Последними в почву высаживают рассаду баклажанов, дыни и арбуза – им нужна температура +18 градусов.
Рассаду лучше пересаживать в почву в пасмурный день. При высадке рассады в солнечную погоду нужно создать для нее тень на ближайшие 2-3 дня.
Купленную рассаду с открытой корневой системой необходимо посадить на постоянное место как можно скорее.
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