Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о легендарном пироге, который идеально подходит для всей семьи и готовится довольно просто. Бюджетный вариант сливового пирога Мартыновская представила на своей странице в социальной сети, подметив, что очень любит и сама его дегустировать.
Ингредиенты:
- 2/3 чашки сахара
- 1/2 чашки мягкого сливочного масла
- Щепотка соли
- 2 крупных куриных яйца
- 3/4 чашки пшеничной муки
- 1/2 чашки миндальной муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- Сливы, разрезанные пополам
- Корица
- Сахар для посыпки
Инструкции:
Предварительно разогрейте духовку до 170 градусов, сразу посоветовала "Мастер Шеф" Мартыновская. В миске смешайте сахар, масло и соль. Добавьте яйца и хорошо взбейте.
Постепенно добавляйте пшеничную и миндальную муку, а затем разрыхлитель, продолжая взбивать.
Выложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки. Положите половинки слив на тесто, посыпьте корицей и сахаром.
"Мастер Шеф" Мартыновская добавила, выпекайте пирог в разогретой духовке около 1 часа, пока он не станет золотистым и не будет пропеченным насквозь.
Подавайте пирог теплым или прохладным, наслаждаясь его нежной кислинкой и ароматом корицы, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская
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