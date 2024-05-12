Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала не только историю о знаменитом пироге, но и поделилась его бюджетным рецептом, который просто опробовать у себя дома.

Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о легендарном пироге, который идеально подходит для всей семьи и готовится довольно просто. Бюджетный вариант сливового пирога Мартыновская представила на своей странице в социальной сети, подметив, что очень любит и сама его дегустировать.

Ингредиенты:

2/3 чашки сахара

1/2 чашки мягкого сливочного масла

Щепотка соли

2 крупных куриных яйца

3/4 чашки пшеничной муки

1/2 чашки миндальной муки

1 чайная ложка разрыхлителя

Сливы, разрезанные пополам

Корица

Сахар для посыпки

Инструкции:

Предварительно разогрейте духовку до 170 градусов, сразу посоветовала "Мастер Шеф" Мартыновская. В миске смешайте сахар, масло и соль. Добавьте яйца и хорошо взбейте.

Постепенно добавляйте пшеничную и миндальную муку, а затем разрыхлитель, продолжая взбивать.

Выложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки. Положите половинки слив на тесто, посыпьте корицей и сахаром.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавила, выпекайте пирог в разогретой духовке около 1 часа, пока он не станет золотистым и не будет пропеченным насквозь.

Подавайте пирог теплым или прохладным, наслаждаясь его нежной кислинкой и ароматом корицы, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская

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