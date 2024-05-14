Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил сделать вкусное пюре по усовершенствованному рецепту, таким образом вам удастся избежать комочков или сухости. Выберите картофель с желтой мякотью, которая обладает более сухими текстурой и высоким содержанием крахмала, сразу советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Ингредиенты:
- 300 г картофеля
- 150 г масла (82.5%)
- 150 г сливок (30%)
- Соль
- Молотый мускатный орех
Приготовление:
Очистите картофель и сварите его целиком в подсоленной воде на медленном огне в течение 30-35 минут, пока он не станет мягким, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Слейте воду, немного прогрейте и подсушите картофель в кастрюле.
Еще горячий картофель протрите через сито или мельницу для перетирания мякоти.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на большой сковороде разогрейте сливки, добавьте масло, соль и мускатный орех. Затем добавьте протертый картофель.
Разминайте и перемешивайте картофель лопаткой на медленном огне до получения однородной массы. При необходимости прогревайте и перемешивайте еще пару минут, чтобы испарилась избыточная влага.
Готовое картофельное пюре должно быть скорее похоже на крем, чем на густое пюре, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
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