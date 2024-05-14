Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как правильно готовить очень мягкое пюре без комочков и сухости, благодаря простому ингредиенту вы получите новый вкус.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил сделать вкусное пюре по усовершенствованному рецепту, таким образом вам удастся избежать комочков или сухости. Выберите картофель с желтой мякотью, которая обладает более сухими текстурой и высоким содержанием крахмала, сразу советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Ингредиенты:

300 г картофеля

150 г масла (82.5%)

150 г сливок (30%)

Соль

Молотый мускатный орех

Приготовление:

Очистите картофель и сварите его целиком в подсоленной воде на медленном огне в течение 30-35 минут, пока он не станет мягким, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Слейте воду, немного прогрейте и подсушите картофель в кастрюле.

Еще горячий картофель протрите через сито или мельницу для перетирания мякоти.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на большой сковороде разогрейте сливки, добавьте масло, соль и мускатный орех. Затем добавьте протертый картофель.

Разминайте и перемешивайте картофель лопаткой на медленном огне до получения однородной массы. При необходимости прогревайте и перемешивайте еще пару минут, чтобы испарилась избыточная влага.

Готовое картофельное пюре должно быть скорее похоже на крем, чем на густое пюре, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

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