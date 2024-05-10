Украинским гражданам может быть предоставлена финансовая помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. Эти средства помогут возместить расходы на воду и газ в течение теплого сезона.
Эту информацию обнародовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на своей странице в Facebook. Программа компенсаций за услуги ЖКХ в соответствии с Минреинтеграцией может быть доступна не только лицам со статусом льготника. Любой гражданин Украины может получать ежемесячную компенсацию в размере 450 гривен, присоединившись к программе "Убежище". Эта программа предусматривает компенсацию за расходы на жилищно-коммунальные услуги.
Согласно условиям программы, финансовую помощь получают те, кто предоставил жилье безвозмездно внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). За каждое такое лицо предусмотрена ежемесячная выплата в 450 гривен.
"Стоит отметить, что по программе "Убежище" владельцам жилья предусмотрена компенсация расходов в размере примерно 450 гривен в месяц (14,77 гривен в день) за размещение одного ВПЛ", - говорится в сообщении ведомства.
Кому принадлежит право на получение пособия?
Согласно программе, на финансовую компенсацию могут претендовать граждане:
- предоставили жилье бесплатно собственноручно внутренне перемещенным лицам;
- внутренне перемещенные лица не являются членами их семей;
- внутренне перемещенные лица прибыли с временно оккупированных территорий или "горячих точек".
Помощь могут получить граждане, которые:
- являются собственниками жилья или их представителями;
- арендуют жилье государственной или коммунальной собственности;
- являются наследниками жилья.
Помощь также оказывают при отсутствии долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Как получить компенсацию за коммунальные услуги?
В этом году владельцы жилья для получения компенсации должны обратиться в орган местного самоуправления и сообщить о размещении внутри перемещенных лиц.
Необходимо подать следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- документ, подтверждающий право собственности на жилье;
- номер банковского счёта (IBAN).
Также внутренне перемещенные лица должны представить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении ребенка (при наличии);
- идентификационный код ребенка;
- справку о включении в учет внутри перемещенных лиц.
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