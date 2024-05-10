Украинские граждане могут получить финансовую помощь по оплате коммунальных услуг в размере 450 гривен.

Украинским гражданам может быть предоставлена ​​финансовая помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. Эти средства помогут возместить расходы на воду и газ в течение теплого сезона.

Эту информацию обнародовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на своей странице в Facebook. Программа компенсаций за услуги ЖКХ в соответствии с Минреинтеграцией может быть доступна не только лицам со статусом льготника. Любой гражданин Украины может получать ежемесячную компенсацию в размере 450 гривен, присоединившись к программе "Убежище". Эта программа предусматривает компенсацию за расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Согласно условиям программы, финансовую помощь получают те, кто предоставил жилье безвозмездно внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). За каждое такое лицо предусмотрена ежемесячная выплата в 450 гривен.

"Стоит отметить, что по программе "Убежище" владельцам жилья предусмотрена компенсация расходов в размере примерно 450 гривен в месяц (14,77 гривен в день) за размещение одного ВПЛ", - говорится в сообщении ведомства.

Кому принадлежит право на получение пособия?

Согласно программе, на финансовую компенсацию могут претендовать граждане:

предоставили жилье бесплатно собственноручно внутренне перемещенным лицам;

внутренне перемещенные лица не являются членами их семей;

внутренне перемещенные лица прибыли с временно оккупированных территорий или "горячих точек".

Помощь могут получить граждане, которые:

являются собственниками жилья или их представителями;

арендуют жилье государственной или коммунальной собственности;

являются наследниками жилья.

Помощь также оказывают при отсутствии долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Как получить компенсацию за коммунальные услуги?

В этом году владельцы жилья для получения компенсации должны обратиться в орган местного самоуправления и сообщить о размещении внутри перемещенных лиц.

Необходимо подать следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

номер банковского счёта (IBAN).

Также внутренне перемещенные лица должны представить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка (при наличии);

идентификационный код ребенка;

справку о включении в учет внутри перемещенных лиц.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить