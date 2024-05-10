Часто виной всему якобы является оператор сотовой связи, но на самом деле причины могут быть самые разные. Поэтому перед тем, как обращаться в техподдержку, стоит попробовать решить проблему самостоятельно.
Причины проблем с принятием звонков могут быть разными. Однако, их можно объединить в одно понятие – «сбой». Ведь именно так называют проблемы, из-за которых что-то не работает.
Если звонок не удаётся принять, первым делом стоит попробовать включить и выключить режим "полёта". Это действие аналогично извлечению сим-карты, так как при его активации сбрасываются настройки сети, которые могут мешать принимать звонки. Просто откройте шторку уведомлений и нажмите на иконку самолёта, а через 5-10 секунд нажмите на неё снова, чтобы отключить режим.
Если звонок вообще не проходит и у вас никак не отображается, что вам вообще звонили, попробуйте очистить кэш приложения "Телефон". Это делается следующим образом:
- Перейдите в "Настройки" - "Приложения".
- Найдите "Телефон" и выберите его.
- Откройте вкладку "Память" и нажмите "Очистить кэш".
Если сами вы звонка не видите, но пропущенный всё равно появляется в приложении "Телефон", возможно, вы внесли звонящего в чёрный список или у вас включен режим "Не беспокоить".
Чтобы проверить это, запустите приложение "Телефон" и найдите соответствующие настройки. Если номер находится в чёрном списке, исключите его оттуда. Если же включен режим "Не беспокоить", отключите его или добавьте избранные контакты, которые смогут вам звонить.
Если проблема не устранена, возможно, причина кроется в приложении, которым вы пользуетесь для звонков. В этом случае попробуйте вернуться к штатному приложению "Телефон". Для этого перейдите в "Настройки", выберите "Приложения по умолчанию" и откройте "Телефон". Выберите штатное приложение "Контакты" и проверьте работу звонков.
Если вы не можете принять звонок из-за слабого сигнала сети, проверьте его уровень в разделе системных настроек. Например, в "Настройках" выберите "О телефоне", затем "Общая информация" и найдите вкладку "Связь" или "Статус сети". Сигнал сильнее, если показатель ближе к нулю. Если он слабый или отсутствует, проблема может быть в покрытии местности.
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