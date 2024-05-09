Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский раскрыл основные секреты приготовления идеального и сочного куриного филе. Как известно, обычно блюда из куриного филе получаются суховатыми и немного жестковатыми, поэтому важно знать, как исправить этот момент.
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе
- 1 литр воды
- 60 г соли
- 100 г льда
- Черный и ароматный горошек
- Лавровые листья
- Чеснок
- Розмарин
- Чабрец
- Растительное масло
- Масло для обжарки
- Травы (по желанию)
- Битый чеснок (по желанию)
Шаги приготовления:
В большой емкости смешайте воду и соль. Разогрейте 100 г воды до кипения и добавьте специи. Затем добавьте этот кипящий раствор к основному раствору с водой и солью. Добавьте лед для охлаждения, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Положите куриное филе в раствор соли и дайте ему вымачиваться в холодильнике от 4 до 8 часов.
Выньте филе из раствора соли и обсушите его салфеткой. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, обжарьте филе до золотистой корочки с каждой стороны. Сначала обжаривайте по 2 минуты с одной стороны, затем переверните и обжарьте еще 2 минуты. Повторите обжарку по 1 минуте с каждой стороны.
Разогрейте сковороду, добавьте кусочек масла, травы и битый чеснок. Прогрейте филе еще по 30 секунд с каждой стороны, поливая пенящимся горячим жиром.
Подавайте филе горячим. Если хотите ускорить процесс жарки, разрежьте пресоленное филе пополам перед обжариванием, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.