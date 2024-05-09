Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился секретами приготовления лучшего куриного филе без сухости, это пригодится для любого блюда.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский раскрыл основные секреты приготовления идеального и сочного куриного филе. Как известно, обычно блюда из куриного филе получаются суховатыми и немного жестковатыми, поэтому важно знать, как исправить этот момент.

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

1 литр воды

60 г соли

100 г льда

Черный и ароматный горошек

Лавровые листья

Чеснок

Розмарин

Чабрец

Растительное масло

Масло для обжарки

Травы (по желанию)

Битый чеснок (по желанию)

Шаги приготовления:

В большой емкости смешайте воду и соль. Разогрейте 100 г воды до кипения и добавьте специи. Затем добавьте этот кипящий раствор к основному раствору с водой и солью. Добавьте лед для охлаждения, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Положите куриное филе в раствор соли и дайте ему вымачиваться в холодильнике от 4 до 8 часов.

Выньте филе из раствора соли и обсушите его салфеткой. Разогрейте сковороду с растительным маслом.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, обжарьте филе до золотистой корочки с каждой стороны. Сначала обжаривайте по 2 минуты с одной стороны, затем переверните и обжарьте еще 2 минуты. Повторите обжарку по 1 минуте с каждой стороны.

Разогрейте сковороду, добавьте кусочек масла, травы и битый чеснок. Прогрейте филе еще по 30 секунд с каждой стороны, поливая пенящимся горячим жиром.

Подавайте филе горячим. Если хотите ускорить процесс жарки, разрежьте пресоленное филе пополам перед обжариванием, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

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