Салат "Цезарь" получил свое название от повара с итальянскими корнями Цезаря Кардини, который в одной тарелке собрал салат ромен, сыр пармезан, лимоны, кубики хлеба, оливковое масло, яйца и вустерширский соус.
Салат «Цезарь» подходит к любым блюдам на столе и приготовить его можно как на праздник, так и в обычный день. Повара и хозяйки по всему миру готовят свои вариации салата «Цезарь» и заправки к нему.
О своем рецепте салата «Цезарь» рассказала и блогер «olenka_kvitomanka».
«Салат Цезарь с секретной заправкой. Один из самых любимых в нашей семье», - подчеркнула автор страницы.
Ингредиенты нужны: Куриное филе, Пекинская капуста, Микс салат с руколой, Помидоры, Сладкий перец, Сухарики, Твердый сыр (в идеале пармезан).
Салат "Цезарь" с пекинской капустой и особенной заправкой.
А для соуса к салату Цезарь нужны соевый соус, майонез и, по желанию подсолнечное масло.
«И секретный ингредиент, который подчеркнет вкус вашего салата, придаст пикантности и не перетянет на себя вкусовые качества – горчица в зернах. Не французская, не молотая, а именно сухая горчица в зернах в пачке, без добавления чего-либо. Уверена, с этой заправкой этот салат станет одним из ваших самых любимых», - заверила блогер.
Салат "Цезарь" с пекинской капустой и особенной заправкой.
Салат "Цезарь" с пекинской капустой и особенной заправкой.
Пекинскую капусту необходимо порвать руками, добавить микс салата с рукколой и кусочки обжаренного куриного филе.
Также добавляем в салат порезанный сладкий перец, помидоры.
Заправляем салат, добавляем тертый сыр, сухарики и можно подавать к столу!
Салат "Цезарь" с пекинской капустой и особенной заправкой.
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