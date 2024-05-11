Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала, как приготовить вкусный, полезный и сочный салат из рукколы.

Салаты из рукколы невероятно популярны. Это растение гармонично сочетается с различными ингредиентами и продается практически в каждом супермаркете.

Рукколу можно подавать с овощами, зеленым яблоком, морепродуктами, мясом. Салаты с рукколой всегда пикантны по вкусу и прекрасно дополняют любое меню. Как праздничное, так и повседневное.

Также салаты с рукколой очень вкусные с грушей и виноградом. Именно таким рецептом и поделилась актриса Ольга Сумская.

Итак, понадобятся руккола, обычная груша, виноград, а также орешки кешью. Рукколу Сумская ольга выложила на тарелку, туда же добавила порезанную грушу и зеленый виноград. Все вкусы Сумская соединила соусом с оливковым маслом, дижонской горчицей и бальзамическим уксусом.

«Все смешать и полить салат. Сверху украсить орехами кешью», - рассказывала Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм.

Салат с рукколой и грушей.

Такой салат из рукколы будет не только вкусным, но и очень полезным. Ведь листья рукколы содержат много питательных веществ, включая бета-каротин, витамин С, фолиевую кислоту и магний.

Руккола оказывает желчегонное действие, снижает риск развития диабета 2-го типа, положительно влияет на метаболизм.

Однако диетологи призывают умеренно потреблять рукколу, если есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. При обострении болезней пряная зелень исключается до выздоровления.

Салат с рукколой и грушей.

Без термической обработки руккола самая полезная. Добавлять в таком виде ее можно не только в салаты, но и в бутерброды, лаваши, в качестве дополнения к разным гарнирам.

Рукколу добавляют в пиццу, омлеты и заправки.

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