В этот раз на своей странице в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам быстрый рецепт вкусного завтрака или десерта.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил из паски приготовить Пан Пердю - "забытый хлеб", или просто французский тост. Это очень просто и вкусно, и можно готовить из любого хлеба.
Для этого рецепта на одну паску диаметром 12 см (на пять больших тостов) "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- молоко - 100 г
- сахар – 25-30 г
- корица и цедра цитрусовых – по желанию
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский в миске с помощью венчика смешивает яйца с молоком, сахаром и корицей. Паску шеф-повар нарезает на куски толщиной примерно два сантиметра.
Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Окунаем кусок паски в яично-молочную смесь с обеих сторон, выкладываем на разогретую сковороду и на маленьком огне обжариваем с обеих сторон. Готовые французские тосты выкладываем на тарелку.
Чтобы было еще вкуснее, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сразу добавляет на тост или шарик мороженого, или большую ложку взбитых сливок, а сверху поливает медом или любимым сладким сиропом. Также сверху посыпаем блюдо измельченными поджаренными лесными орехами.
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