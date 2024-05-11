Такой вкусный и ароматный завтрак можно приготовить очень быстро, а ингредиентов понадобится совсем немного.

Финалистка «Мастер Шеф 12» Ольга Рябенко поделилась рецептом вкуснейшего завтрака, который можно приготовить на скорую руку.

«Завтрак за пару минут», - подчеркнула Ольга Рябенко на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты понадобятся следующие: твердый сыр, плавленый сыр, яйца, ветчина, морковь, сыр Моцарелла.

Сначала звезда «Мастер Шеф» выложила на разогретую сковороду с несколькими каплями масла кусочки твердого сыра, сверху добавила плавленый тостерный сыр и залила яйцами.

Безупречный рецепт завтрака.

Безупречный рецепт завтрака.

К сыру и яйцам Ольга Рябенко добавила потертую морковь, а затем кусочки ветчины. Сверху на ветчину финалистка «Мастер Шеф» выложила кружочки моцареллы.

К блюду кулинар также добавила соль и перец и накрыла все крышкой.

Безупречный рецепт завтрака.

Когда яйца поджарились, Ольга Рябенко лопаткой сложила омлет с начинкой пополам и прижала.

Ароматный с румяной сырной корочкой омлет можно подавать на стол!

Такой рецепт завтрака очень понравился подписчикам на страницу Ольги:

«Представляю, как это вкусно. Надо попробовать»,

«Как вкусно!»,

«Мммм, завтра наверняка попробую на завтрак»,

«Вкуснятина».

Безупречный рецепт завтрака.

Отметим, что омлет считается королем завтраков.

По словам диетологов, завтракая омлетом, можно избавиться от лишнего веса – он надолго наполняет организм энергией. Конечно, все зависит от других ингредиентов.

Так, колбасу можно заменить на куриное мясо.

Также специалисты рекомендуют есть на завтрак кашу, потому что злаковые дают большой приток энергии и являются сложными углеводами, позволяющими чувствовать себя сытыми до обед и обойтись без лишних перекусов.

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