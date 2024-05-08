Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил сделать домашнюю пиццу, которая готовится за несколько минут и удивит своей мягкостью.
Тесто:
- 330 г теплой воды
- 20 г меда (или сахара)
- 10 г свежих дрожжей (можно 12 г)
- 7 г соли
- 500 г муки
- 20 г оливкового масла
Томатный соус:
- 800 г томатов в собственном соке
- 1 луковица
- 2-4 зубчика чеснока
- 50 г оливкового масла
- Сухие травы: орегано, чабрец, розмарин
- Соль и перец
Приготовление:
Тесто: В теплой воде растворите мед и дрожжи, дайте им активироваться 15 минут. Добавьте просеянную муку, замесите тесто и вмешайте масло. Накройте и дайте постоять 30 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Через 30 минут замесите тесто еще раз, разделите на 3 части, сформируйте шарики и дайте постоять еще 15-20 минут. Растяните тесто в коржи диаметром 30 см.
Соус: "Мастер Шеф" Ярославский добавляет, обжарьте нарезанный лук на масле, добавьте чеснок, травы, томаты, соль и перец. Томите соус минут 20, затем протрите или измельчите блендером.
На тесто выложите соус, моцареллу и другие ингредиенты по вкусу. Выпекайте в разогретой духовке при максимальной температуре около 12-14 минут, пока не зарумянится.
После выпекания, добавьте сверху моцареллу, пармезан, зелень и другие ингредиенты, если желаете, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
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