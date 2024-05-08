Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил сделать домашнюю пиццу, которая готовится за несколько минут и удивит своей мягкостью.

Владимир Ярославский

Тесто:

  • 330 г теплой воды
  • 20 г меда (или сахара)
  • 10 г свежих дрожжей (можно 12 г)
  • 7 г соли
  • 500 г муки
  • 20 г оливкового масла

Томатный соус:

  • 800 г томатов в собственном соке
  • 1 луковица
  • 2-4 зубчика чеснока
  • 50 г оливкового масла
  • Сухие травы: орегано, чабрец, розмарин
  • Соль и перец

Приготовление:

Тесто: В теплой воде растворите мед и дрожжи, дайте им активироваться 15 минут. Добавьте просеянную муку, замесите тесто и вмешайте масло. Накройте и дайте постоять 30 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Через 30 минут замесите тесто еще раз, разделите на 3 части, сформируйте шарики и дайте постоять еще 15-20 минут. Растяните тесто в коржи диаметром 30 см.

Соус: "Мастер Шеф" Ярославский добавляет, обжарьте нарезанный лук на масле, добавьте чеснок, травы, томаты, соль и перец. Томите соус минут 20, затем протрите или измельчите блендером.

На тесто выложите соус, моцареллу и другие ингредиенты по вкусу. Выпекайте в разогретой духовке при максимальной температуре около 12-14 минут, пока не зарумянится.

После выпекания, добавьте сверху моцареллу, пармезан, зелень и другие ингредиенты, если желаете, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.