Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился секретами приготовления мягкой и быстрой пиццы, такой вариант также подходит детям, благодаря натуральному составу.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил сделать домашнюю пиццу, которая готовится за несколько минут и удивит своей мягкостью.

Тесто:

330 г теплой воды

20 г меда (или сахара)

10 г свежих дрожжей (можно 12 г)

7 г соли

500 г муки

20 г оливкового масла

Томатный соус:

800 г томатов в собственном соке

1 луковица

2-4 зубчика чеснока

50 г оливкового масла

Сухие травы: орегано, чабрец, розмарин

Соль и перец

Приготовление:

Тесто: В теплой воде растворите мед и дрожжи, дайте им активироваться 15 минут. Добавьте просеянную муку, замесите тесто и вмешайте масло. Накройте и дайте постоять 30 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Через 30 минут замесите тесто еще раз, разделите на 3 части, сформируйте шарики и дайте постоять еще 15-20 минут. Растяните тесто в коржи диаметром 30 см.

Соус: "Мастер Шеф" Ярославский добавляет, обжарьте нарезанный лук на масле, добавьте чеснок, травы, томаты, соль и перец. Томите соус минут 20, затем протрите или измельчите блендером.

На тесто выложите соус, моцареллу и другие ингредиенты по вкусу. Выпекайте в разогретой духовке при максимальной температуре около 12-14 минут, пока не зарумянится.

После выпекания, добавьте сверху моцареллу, пармезан, зелень и другие ингредиенты, если желаете, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

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