Выращивать малину, чтобы она давала щедрый и сладкий урожай, достаточно просто, если соблюдать несколько простых советов по посадке и уходу за растениями.

Опытные огородники выделяют несколько распространенных ошибок в выращивании малины, из-за которых растения могут быть болезненными и давать слабый урожай.

Одной из грубых ошибок при выращивании малины является повышенная кислотность почвы. Дело в том, что из кислой земли малина не способна получать важнейшие элементы питания, в том числе фосфор, калий, кальций и бор.

С плохим питанием о хорошем плодоношении можно даже не мечтать. Для роста и развития малины идеально подойдет нейтральная почва или слабокислая.

Вторая распространенная ошибка – это чрезмерная загущенность посадок. В идеале расстояние между кустами малины в ряду должно составлять от 0,3 до 0,5 м, а ширина междурядий при этом должна быть не менее двух метров. Иначе между растениями будет большая конкуренция, и нехватка питательных веществ резко снизит количество и качество урожая.

При густой посадке малина не будет получать достаточное количество солнечного света, будет более уязвима к болезням. Поэтому регулярная обрезка кустов малины является обязательной процедурой, ведь чем больше солнца, тем слаще ягоды.

Еще одно распространенное заблуждение в выращивании малины – это недостаточное количество питательных веществ в почве. В этот период малину рекомендуется подкармливать удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора.

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