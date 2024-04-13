Дівчина показала, що може приховуватися в малині у тому випадку, якщо її добряче не промити водою.

Дівчина повідомила, що купила ягоди малини, промила їх під водою та залишила на серветці.

Як розповіла користувачка "maevexo" на Reddit, її увагу раптово привернуло те, що щось рухалось на серветці поруч із малиною.

Гарно розглянувши малину, дівчина помітила, що поряд із ягодами рухались якісь незрозумілі монстри.

Спочатку вона подумала, що це ворсинки малини, але ні. Вона не може сказати, чи були то маленькі жуки, але в ягодах можуть бути сотні паразитів, які побачити можна тільки під мікроскопом.

У коментарях порадили завжди занурювати ягоди у холодну воду, щоб всі мікроорганізми на них спливли назовні. Дехто навіть порадив покласти ягоди чи фрукти в оцет.

Фахівці ж не рекомендують замочувати ягоди та фрукти у воді - полуницю, малину, вишню тощо можна покласти в друшляк, промити під краном близько 5 хвилин, робити контрастні ванни, занурюючи спочатку в гарячу, а потім холодну воду.

Проте у українців своя думка щодо ягід та фруктів.

"То є закордонні овочі ,ягоди і фрукти:там можна все знайти....їжте ,вирощуйте і купуйте своє,там нема нічого поганого,ну хіба хробачок може поселитись,але і наш хробак набагато поживніший ніж з-за бугра...",

"Що з тієї малини буде, якщо її у воді замочувати? Навіть, якщо під проточною потримати і то вона зводяніє і не смачна буде",

"Там, де ще щось шевелиться, значить, екологічно чисте!",

"Бедняжка, я її ні разу не мила , жива до сих пір".

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