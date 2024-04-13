Девушка показала, что может скрываться в малине в том случае, если ее изрядно не промыть водой.

Девушка сообщила, что купила ягоды малины, промыла их под водой и оставила на салфетке.

Как рассказала пользователь "maevexo" на Reddit, ее внимание внезапно привлекло то, что что-то двигалось на салфетке рядом с малиной.

Красиво разглядев малину, девушка заметила, что рядом с ягодами двигались какие-то непонятные монстры.

Сначала она подумала, что это ворсинки малины, но нет. Она не может сказать, были ли это маленькие жуки, но в ягодах могут быть сотни паразитов, которые увидеть можно только под микроскопом.

В комментариях посоветовали всегда погружать ягоды в холодную воду, чтобы все микроорганизмы на них всплыли наружу. Некоторые даже посоветовали положить ягоды или фрукты в уксус.

Специалисты же не рекомендуют замачивать ягоды и фрукты в воде – клубнику, малину, вишню и т.п. можно положить в дуршлаг, промыть под краном около 5 минут, делать контрастные ванны, погружая сначала в горячую, а затем холодную воду.

Однако у украинцев свое мнение относительно ягод и фруктов.

"То есть заграничные овощи, ягоды и фрукты: там можно все найти.... ешьте, выращивайте и покупайте свое, там нет ничего плохого, ну разве червячок может поселиться, но и наш червь гораздо питательнее чем из-за бугра..." ",

"Что из той малины будет, если ее в воде замачивать? Даже если под проточной подержать и то она сводится и не вкусна будет",

"Там, где еще что-то шевелится, значит, экологически чистое!",

"Бедняжка, я ее ни разу не мила, жива до сих пор".

Последние новости Украины:

Когда нужно сажать перец, чтобы он вырос большим и сладким.

Чем прикормить рассаду помидоров для большого урожая?

Как вырастить самый лучший перец: хозяйка раскрыла секрет.