По мнению диетологов, фасоль является одной из наиболее удачных культур, она подходит как для регулярного употребления в пищу, так и в качестве отличной альтернативы мясной продукции, а также может быть использована при консервации.

Фасоль - это культура, которая имеет много преимуществ: она подходит для регулярного употребления и может заменить мясную продукцию, а также хорошо сохраняется при консервации.

В мире существует пять типов фасоли, которые различаются по условиям выращивания: кустовая, спаржевая, декоративная, зерновая и кудрявая. Зерновую фасоль выращивают для получения бобов, декоративная используется для украшения, а спаржевая - для употребления в пищу.

Для посадки фасоли в открытый грунт следует отобрать качественные семена и замочить их в воде на ночь для ускорения прорастания. Фасоль предпочитает плодородную, влажную и рыхлую почву, предварительно удобренную перегноем. Хорошими соседями для фасоли считаются лук, огурцы, капуста или картофель, так как фасоль является растением-сидератом, обогащающим почву азотом.

Для выращивания фасоли на огороде нужно перекопать грядку, сделать лунки на расстоянии 15-20 см друг от друга, внести перегной на дно лунок, полить их водой, положить по 2-3 семечка в каждую лунку на глубину 3-4 см и засыпать землей. Для вьющейся фасоли следует класть в лунку по 5-7 бобов и обеспечить опору.

Оптимальная температура почвы для посадки фасоли +20+25 градусов (минимальная +10+12 градусов). Наиболее благоприятный период для посадки фасоли в июне - последняя неделя месяца, но не 29 июня (в дни новолуния и полной Луны нельзя работать на огороде).

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