Судья проекта "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский предложил украинцам оригинальный американский рецепт ребрышек барбекю.
"Я использую говядину – но свинина тоже очень хорошо получается", – подчеркнул "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
На 4 кг нежирных ребер "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- вино красное сухое – 700 г
- Кока-Кола – 700 г
- соевый соус – 40 г
- соус Табаско - 6 г (или немного сушеного перца чили)
- мед или сахар – 75 г
- бренди или коньяк – 30 г
- соус Ворчестер - 20 г
- соль – 25 г
- черный и душистый перец
- кетчуп – 500 г
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский на ночь замачивает ребра со всеми ингредиентами, кроме кетчупа.
Замаринованные ребрышки плотно выкладываем в глубокую емкость для запекания, заливаем оставшимся маринадом. Сверху накрываем ребрышки вырезанным по периметру пергаментом, а также фольгой.
Отправляем ребра в разогретую до 160 градусов духовку до мягкости: свиные на 2-2,5 часа, а говяжьи на 3-4 часа. При этом через два часа убавляем температуру до 120-130 градусов.
Готовые ребра "Мастер Шеф" Владимир Ярославский оставляет остыть прямо в емкости, а затем снимает сверху весь затвердевший жир.
"Получившийся бульон вывариваем в 4 раза на сковороде, добавляем кетчуп, перемешиваем. И у вас готовый супер соус барбекю!", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Для подачи запекаем ребрышки в фольге 15 минут, затем раскрываем, поливаем соусом и запекаем еще 7-10 минут.
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