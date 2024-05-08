Интернет через Wi-Fi — невероятно удобный способ получения доступа к сети, которым мы пользуемся как на компьютере, так и на смартфоне, однако при попытке подключения нередко возникают проблемы.

После первого сопряжения устройство должно запомнить сеть и всегда подключаться к ней при нахождении в непосредственной близости от роутера. Но может возникнуть ситуация, когда телефон не видит Wi-Fi. Именно такой сценарий мы сейчас разберем.

Телефон не видит роутер

Сначала мы должны понять, кто является виновником: смартфон или роутер. Проверьте обнаружение сети Wi-Fi на другом устройстве (Android, Smart TV или компьютер). Если проблемы возникают только на вашем телефоне, то попробуйте включить и выключить Wi-Fi или вовсе перезагрузить устройство.

Сеть не видна ни на одном из устройств? Тогда обратите внимание на роутер. На нем должны гореть лампочки "Power", "Link", "Auth", "Internet" и "WLAN". Если чего-то не хватает — перезагрузите роутер отключением от электросети или нажатием кнопки сброса ("Reset"), расположенной на задней части корпуса. Также проверьте целостность проводов.

Ошибка аутентификации при подключении к Wi-Fi

Бывает, что смартфон обнаруживает сеть, вы вводите пароль, но вместо привычной надписи "Подключено" в зависимости от производителя устройства видите сообщение "Ошибка аутентификации при подключении" или "Не удалось проверить подключение". Все эти проблемы возникают по одной и той же причине — неправильный пароль Wi-Fi.

Проверяйте каждый символ при вводе, а также его регистр (заглавные и строчные буквы). Если вы чувствуете, что допустили ошибку и не можете вспомнить точную последовательность, прочитайте наш текст о том, как узнать пароль Wi-Fi.

Также ошибки интернета появляются из-за особенностей настройки MAC-фильтра вашего маршрутизатора. Вот, что я предлагаю сделать в таком случае:

Перейдите в раздел настроек телефона "Wi-Fi". Откройте параметры проблемной сети. Во вкладке "Конфиденциальность" выберите "MAC-адрес устройства".

После этого интернет на телефоне должен заработать. Если вам удастся решить проблему, напишите об этом в комментариях, чтобы мы вместе могли оценить актуальность тех или иных способов устранения неполадок.

Получение IP-адреса Wi-Fi, но не подключается

Если ваше устройство бесконечно получает IP-адрес, попробуйте изменить настройки IP-протокола на вашем устройстве.

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