Украинцам рассказали, что они могут снизить тариф на электроэнергию в два раза с помощью нескольких простых шагов.

Украина сохраняет стабильную цену на электроэнергию на уровне 2,64 грн за кВт*ч с 1 мая. Однако граждане имеют возможность значительно уменьшить свои расходы на электроэнергию, выбирая двухзонный счетчик при подключении. Стоимость такого счетчика окупится через 10 месяцев.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо установить двухзонный счетчик и подать заявку к поставщику электроэнергии. Ввиду большой нагрузки некоторые клиенты могут встретить задержки в подключении, но это не касается всех городов.

Приобретение двухзонного счетчика бесплатно, но требует определенных затрат на само устройство. Его стоимость колеблется от 1,6 до 2,4 тыс. грн. Однако эта инвестиция быстро окупится благодаря возможности экономить потребление электроэнергии. Например, при расходе 250 кВт*ч в месяц, из которых половина приходится на ночной период, сбережение может составить 165 грн в месяц. Оккупация счетчика состоится через 10 месяцев.

Кроме того, эффективные способы экономии электроэнергии включают отключение электроприборов во время пиковых часов, избегание одновременного использования нескольких приборов, выключение зарядных устройств после завершения зарядки, а также перенос стирки и мойки посуды на ночное время.

Джерело: obozrevatel

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