Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский предложил украинцам рецепт невероятно вкусного и полезного завтрака из яиц.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на своей странице в Instagram поделился секретами приготовления вкусной шакшуки к завтраку.

"Я ещё не много пробовал вариаций приготовления, и, конечно же, хочу поехать в Тунис и попробовать это блюдо там, где оно появилось. Но так как яйца очень люблю, сдаю вам свой рецепт приготовления", – рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.

Чтобы приготовить свою фирменную шакшуку, на три яйца "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

перец сладкий белый – 2 шт.

лук репчатый большой – 1 шт.

томаты без кожи - 3 больших (270г)

чеснок – пару зубков

соль – несколько щепоток

черный молотый перец, перец душистый, зира и кориандр молотые - 0,5 чайной ложки

оливковое масло для жарки и подачи

Лук "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает мелким кубиком и обжаривает на растительном масле до прозрачности. Затем добавляем крупно нарезанный перец и немного обжариваем, добавляем рубленный чеснок и еще немного обжариваем.

После этого добавляем в сковороду измельченные помидоры без кожуры, солим, перчим и тушим все вместе до состояния соуса (примерно 15-20 минут). В конце добавляем зиру и кориандр, делаем посреди соуса три углубления и выбиваем туда яйца. Немножко подсаливаем яйца и тушим их несколько минут под крышкой.

"Белок яиц в идеале должен стать белым и плотным, но еще оставаться похожим на желе", – объяснил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.