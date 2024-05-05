Огурцы — теплолюбивые растения, их можно высаживать сразу после того, как проходят заморозки, оптимальное время для посадки огурцов в открытый грунт зависит от климатических условий и зоны выращивания.

Оптимальное время для посева семян огурцов в открытый грунт приходится на конец апреля, май и даже июнь. Это связано с тем, что огурцы не переносят заморозков и предпочитают стабильную температуру.

Подходящее время для посадки может различаться в зависимости от региона. На юге Украины огурцы можно сажать уже в конце апреля, в то время как в средней полосе и на севере более предпочтительно ждать до мая. Чтобы получить урожай на протяжении всего лета, можно проводить посевы огурцов в несколько этапов, например, первую партию в мае, а вторую в июне.

Идеальная температура для посева семян огурцов составляет +12°C до +15°C среднесуточно. При таких условиях первые всходы обычно появляются через 10 дней. При температуре +15°C до +18°C всходы могут появиться еще быстрее, уже через несколько дней после посева.

В умеренных климатических зонах это обычно конец апреля — начало мая, когда почва достаточно прогревается.

По лунному календарю наилучшее время для посадки огурцов на рассаду в этом году приходится на 11, 12, 13, 21 и 22 число мая.

Огурцы можно начинать сажать в открытый грунт уже в начале мая. Если у вас нет готовой рассады, семена можно сеять сразу в открытый грунт. Важно убедиться, что температура почвы не опускается ниже +16-18°C. При более низких температурах рассада или семена могут погибнуть.

Время посадки огурцов для открытого грунта зависит от многих факторов, включая погодные условия и региональные особенности. Однако, есть общие рекомендации, которые помогут определить оптимальное время для посадки.

Перед посевом огурцов выберите солнечное и защищенное от сильных ветров место. Почва должна быть удобрена и увлажнена. Рассаду или семена следует высеять на глубину 2-4 сантиметра на расстоянии 5-10 сантиметров друг от друга. После посева почву следует увлажнить и установить опоры для последующего плетения огурцов.

Последние новости Украины:

Как правильно вырастить перец на рассаду – секреты от профессионалов.

Никогда не сажайте так огурцы: ошибка, которая загубит урожай.

Как правильно сажать перец, чтобы получить урожай быстрее других.