Жена Григория Решетника впервые решила приготовить паску из сырного теста и поделилась с украинцами простым, быстрым и очень вкусным рецептом.
"Нашла в телеграм простой рецепт и попыталась ее приготовить", – рассказала Кристина Решетник.
Для приготовления вкусной творожной паски Кристина Решетник берет следующие ингредиенты (в расчете на три маленькие пасочки):
- творог 5-9% - 350 г
- яйца – 3 шт.
- щепотка соли
- сахар – 150 г
- сливочное масло (растопленное) – 60 г
- цедра лимона или апельсина
- ванилин
- сухофрукты – 130 г
- мука – 230 г
- разрыхлитель - 15 г
Творог Кристина Решетник перебивает блендером до однородной консистенции.
В отдельной миске смешиваем яйца, сахар и соль, взбиваем эту смесь до пиков. Добавляем растопленное сливочное масло, творог, апельсиновую или лимонную цедру и ванилин, перемешиваем до однородности.
Муку жена Григория Решетника просеивает и смешивает с разрыхлителем, добавляет его в творожную массу и замешивает однородное тесто. В конце добавляем предварительно промытые и просушенные сухофрукты и снова перемешиваем.
Этого теста Кристине Решетник хватило на 3 маленьких пасочки. Выкладываем тесто в формы и хорошо утрамбовываем, оставляя 2-3 см до верха.
Выпекаем творожные паски в разогретой до 170 градусов духовке в течение 40-45 минут. Украшать пасочки нужно уже тогда, когда они полностью остынут.
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