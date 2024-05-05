Жена Григория Решетника впервые решила приготовить паску из сырного теста и поделилась с украинцами простым, быстрым и очень вкусным рецептом.

"Нашла в телеграм простой рецепт и попыталась ее приготовить", – рассказала Кристина Решетник.

Для приготовления вкусной творожной паски Кристина Решетник берет следующие ингредиенты (в расчете на три маленькие пасочки):

творог 5-9% - 350 г

яйца – 3 шт.

щепотка соли

сахар – 150 г

сливочное масло (растопленное) – 60 г

цедра лимона или апельсина

ванилин

сухофрукты – 130 г

мука – 230 г

разрыхлитель - 15 г

Творог Кристина Решетник перебивает блендером до однородной консистенции.

В отдельной миске смешиваем яйца, сахар и соль, взбиваем эту смесь до пиков. Добавляем растопленное сливочное масло, творог, апельсиновую или лимонную цедру и ванилин, перемешиваем до однородности.

Муку жена Григория Решетника просеивает и смешивает с разрыхлителем, добавляет его в творожную массу и замешивает однородное тесто. В конце добавляем предварительно промытые и просушенные сухофрукты и снова перемешиваем.

Этого теста Кристине Решетник хватило на 3 маленьких пасочки. Выкладываем тесто в формы и хорошо утрамбовываем, оставляя 2-3 см до верха.

Выпекаем творожные паски в разогретой до 170 градусов духовке в течение 40-45 минут. Украшать пасочки нужно уже тогда, когда они полностью остынут.

Последние новости Украины:

Как приготовить удивительные сырники на завтрак: рецепт и хитрости кулинара.

Сумская показала, как оригинально приготовить яичницу на завтрак: за считанные минуты.

Рецепт нежных оладий на завтрак почти без муки.