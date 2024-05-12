Рассадным способом выращивают помидоры для ускорения процесса вегетации. Важно знать, когда и как лучше всего сажать помидоры в открытый грунт, чтобы каждый куст прекрасно прижился и принес богатый урожай.
Посадка рассады помидоров в открытый грунт
Помидоры – это культура с разнообразными сортами, которые обычно выращивают из семян в рассаду и затем высаживают в грядки. Для успешного выращивания помидоров необходимо учитывать оптимальные сроки посадки и особенности ухода.
Оптимальные сроки посадки рассады в грунт:
- Для южных областей – начало мая.
- Для регионов с умеренным климатом – середина мая.
- Для северных регионов – конец мая – начало июня.
Теплолюбивые помидоры следует высаживать в открытую грядку только после полного наступления тепла. Выбирайте дни без заморозков и с температурой воздуха не ниже +15°C. Почва также должна быть прогрета до +10°C на глубине 10 см.
Подготовка рассады к посадке в грунт:
- Закаливайте рассаду за 7-10 дней до посадки, постепенно увеличивая время, проведенное на открытом воздухе.
- Поливайте обильно во время закаливания, чтобы растения не перестали расти.
- Перед посадкой уменьшите поливы и подкормите рассаду фосфорно-калийными удобрениями.
Правильная посадка рассады в грунт:
- Перед посадкой рассаду полейте водой.
- Выкопайте лунки на глубину горшка, в котором росла рассада.
- Положите в каждую лунку горсть древесной золы, измельченной яичной скорлупы, луковую шелуху и суперфосфат.
- Переложите сеянцы в ямку так, чтобы корни свисали вниз.
- Укоротите стебли и закопайте их в грунт для формирования дополнительных корешков.
- После посадки уплотните грунт вокруг растений и полейте водой.
Уход за помидорами после посадки в грунт:
- Поливайте рассаду через каждые 7-10 дней, увеличивая частоту поливов после появления бутонов.
- Защищайте растения от болезней и вредителей.
- Удобряйте рассаду органическими или минеральными удобрениями по мере необходимости.
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