Помидоры предпочитают землю, где росли другие культуры, внесены удобрения и почва осталась рыхлой, не растут хорошо в плотных почвах, что может привести к проблемам с корнями, желтению листьев и снижению урожайности.

Рассадным способом выращивают помидоры для ускорения процесса вегетации. Важно знать, когда и как лучше всего сажать помидоры в открытый грунт, чтобы каждый куст прекрасно прижился и принес богатый урожай.

Посадка рассады помидоров в открытый грунт

Помидоры – это культура с разнообразными сортами, которые обычно выращивают из семян в рассаду и затем высаживают в грядки. Для успешного выращивания помидоров необходимо учитывать оптимальные сроки посадки и особенности ухода.

Оптимальные сроки посадки рассады в грунт:

Для южных областей – начало мая.

Для регионов с умеренным климатом – середина мая.

Для северных регионов – конец мая – начало июня.

Теплолюбивые помидоры следует высаживать в открытую грядку только после полного наступления тепла. Выбирайте дни без заморозков и с температурой воздуха не ниже +15°C. Почва также должна быть прогрета до +10°C на глубине 10 см.

Подготовка рассады к посадке в грунт:

Закаливайте рассаду за 7-10 дней до посадки, постепенно увеличивая время, проведенное на открытом воздухе.

Поливайте обильно во время закаливания, чтобы растения не перестали расти.

Перед посадкой уменьшите поливы и подкормите рассаду фосфорно-калийными удобрениями.

Правильная посадка рассады в грунт:

Перед посадкой рассаду полейте водой.

Выкопайте лунки на глубину горшка, в котором росла рассада.

Положите в каждую лунку горсть древесной золы, измельченной яичной скорлупы, луковую шелуху и суперфосфат.

Переложите сеянцы в ямку так, чтобы корни свисали вниз.

Укоротите стебли и закопайте их в грунт для формирования дополнительных корешков.

После посадки уплотните грунт вокруг растений и полейте водой.

Уход за помидорами после посадки в грунт:

Поливайте рассаду через каждые 7-10 дней, увеличивая частоту поливов после появления бутонов.

Защищайте растения от болезней и вредителей.

Удобряйте рассаду органическими или минеральными удобрениями по мере необходимости.

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