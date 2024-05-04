На Пасху это салат, что нужно – говорят об этом простом и быстром в приготовлении, но оригинальном блюде.

И особенным этот салат на Пасхальный стол делает всего лишь один ингредиент – хрен.

«Самый удачный и вкусный Пасхальный салат», - говорит блогер и автор страницы с рецептами Healthy_recipes_ira.

Итак, понадобятся такие ингредиенты – 5-6 вареных яиц, 2 маленьких куриных филе, 120-150 грамм изюма, 100-150 грамм хрена.

Куриное филе необходимо поджарить с любимыми специями. Изюм залить кипятком, накрыть и замочить на 20 минут. Затем слить воду и порезать.

Салат фудблогер выложила слоями. Один слой – отварные яйца, следующий слой – хрен, а затем изюм.

«Хрен и изюм очень классно сочетаются. Он получается не сладкий и не острый», - подчеркнула Ирина.

Смазываем салат майонезом и сверху выкладываем поджаренный или грилированное куриное филе, порезанное на кусочки. И последний слой – куриные желтки и белки.

По желанию, перед приготовлением салата желтки необходимо отделить от белков. И сначала на салат потереть желтки, а затем белки. Также салат можно украсить зеленым луком.

«Этот салат понравится абсолютно всем без исключения. Он удивительный», - заверила фудблогер.

Напомним, что существует традиция класть хрен в пасхальную корзину. Хрен – это символ возрождения и воскресения, являющихся центральными темами Пасхи. Его острый вкус символизирует вкус жизни, которая возвращается после периода поста.

Хозяйки верили, что, если положить хрен в пасхальную корзину, это поможет сохранить вашу семью и дом от бед.

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