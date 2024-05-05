Кабачок простая культура для культивирования, что делает его идеальным выбором даже для начинающих огородников, для получения богатого и качественного урожая следует учитывать несколько ключевых моментов.

Для успешной завязи и плодоношения кабачков необходимо обеспечить им тепло и достаточное количество солнечного света. Оптимальное время для посадки кабачков в открытый грунт – с мая до июля, когда температура воздуха стабильно держится в интервале от +15 до +25°C. Срок вегетации зависит от сорта:

ранние сорта плодоносят через 50 дней;

среднеранние - через 51-60 дней;

среднеспелые - более 60 дней.

Для получения урожая в июле рекомендуется сеять ранние сорта в конце мая.

Почва Кабачок предпочитает плодородную почву с нейтральной или слабощелочной кислотностью. Лучший выбор – легкие песчаные или средние суглинки. Не подходят кислые почвы. Землю рекомендуется олуживить известью, но это следует сделать заранее, до посадки.

Предшественники Хорошими предшественниками для кабачка являются бобовые, капуста, зелень, картофель и другие корнеплоды. Нежелательно сажать кабачок после тыквенных культур, так как они склонны к тем же болезням.

Семена или рассада Кабачок можно вырастить как из семян, так и из рассады. Для лучшего результата рекомендуется использовать голландские семена. Семена можно посеять без предварительной обработки, но для лучшей всхожести их рекомендуется прорастить, поместив на 24-48 часов в тёплую мокрую марлю или использовать стимуляторы роста растений.

Посадка Рекомендуется соблюдать оптимальное расстояние между кустами - 0,7-1 м, между рядами - около 1,5 м. Почва должна быть разрыхленной. Высадка проводится на 25-30-й день после посева семян на глубину 5-7 см.

Уход за кабачками Полив следует проводить по мере просыхания почвы, избегая ее пересыхания или переувлажнения. Рыхление и удаление сорняков помогут обеспечить растениям доступ к влаге и воздуху. Также следует удобрять почву минеральными удобрениями для стимулирования роста и развития растений. Привлечение насекомых-опылителей поможет обеспечить хорошую завязь плодов.

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