В марте 2024 г. завершилось действие срока непрерывной выплаты пенсий для внутренне перемещенных лиц и теперь им нужно предпринять определенные действия, чтобы возобновить их.

Временно прекращены выплаты пенсий на банковские карты пенсионерам, которые в течение 9 месяцев (с 1 июля 2023 по 31 марта 2024) не прошли идентификацию. Однако после пройденной идентификации им будут выплачены денежные средства за все пропущенные месяцы.

Министерство социальной политики Украины сообщило об этом. "Идентификация является общепринятой европейской практикой, позволяющей проверить, получает ли средства от государства именно лицо, которому они назначены", - говорится в сообщении.

Срок выплаты пенсий без прохождения идентификации истек с конца марта. Сейчас некоторые пенсионеры, которые не связывались с Пенсионным фондом в течение 9 месяцев (с 1 июля 2023 по 31 марта 2024), продолжают получать пенсионные выплаты, но до прохождения идентификации средства не перечисляются на банковские карты.

После прохождения идентификации выплата пенсии будет возобновлена. Средства будут выплачены с учетом периода, за который они не поступали по неидентификации. Если пенсионер уже прошел идентификацию, но не получил пенсию в апреле, выплата будет произведена после поступления информации о его идентификации в Пенсионный фонд Украины. Сбербанк уже передал Пенсионному фонду дополнительные списки пенсионеров, успешно прошедших идентификацию.

Перечисление пенсий на банковские карты для таких лиц уже возобновлено. Если вы прошли идентификацию, но еще не получили пенсию, следует обратиться в органы Пенсионного фонда и сообщить о дате и способе прохождения идентификации.

Процедура идентификации может быть пройдена любым удобным способом: удаленно с помощью квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись"; через видеоконференцсвязь (заявку можно подать на веб-портале электронных услуг ПФУ или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины); в случае пребывания за границей - получить в зарубежном дипломатическом учреждении Украины удостоверение факта жизни и предоставить эти документы в Пенсионный фонд Украины, где пенсионер состоит на учете. Документы можно передавать с помощью веб-портала Фонда или почты.

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