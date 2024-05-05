Салаты из молодой капусты отличаются нежным вкусом, невероятной пользой и приятной хрустом.

Поэтому рецептов блюд с молодой капустой все больше и больше. Из молодой капусты готовят не только первые блюда, голубцы и стейки, но и большое количество салатов.

Молодая капуста хорошо сочетается с большим количеством ингредиентов, поэтому можно экспериментировать со вкусами.

Салаты из молодой капусты заправляют растительным маслом, майонезом, сметаной или несладким йогуртом. Но и здесь есть место экспериментам.

Рецептом салата с молодой капустой и интересной заправкой поделилась фудблогер и автор страницы с рецептами «Alinaumami».

«Самый зеленый салат», - отметила кулинар.

Салат с молодой капустой и заправкой.

Ингредиенты нужны следующие: молодая капуста, огурец, сельдерей. Для заправки понадобятся шпинат, петрушка/кинза, авокадо, чеснок, кешью, цедра и сок лимона, соль, перец, вода, семена кунжута.

Молодую капусту необходимо нарезать кубиком и немного измельчить. Огурец и стебель сельдерея также режем кубиком.

«Можно сельдерей не добавлять или заменить чем-нибудь зеленым, даже зеленым яблоком. Но я рекомендую именно сельдерей», - отметила фудблогер.

И основной секрет этого салата – это заправка.

Шпинат, петрушку или кинзу, авокадо, чеснок, цедру и сок лимона, оливковое масло, соль, перец, немного воды и орешки кешью выкладываем в блендер.

"С кешью выходит очень нежно, но можно заменить на миндаль или арахис", - подчеркнула кулинар.

Салат с молодой капустой и заправкой.

Также добавляем зерна кунжута и перемешиваем заправку в салате.

«Выглядит этот салат как нечто, которое вылечит от всех болезней. Но это реально очень вкусно, я была в приятном шоке», – подчеркнула кулинар.

Салат с молодой капустой и заправкой.

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