В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф Владимир Ярославский показал максимально простой и вкусный рецепт творожной паски "Три шоколада".
Есть два способа приготовления творожной паски: холодный – быстрый и очень простой, а также горячий – немного сложнее, а паска получается более сладкой.
Для вкусной творожной паски холодной готовки "Мастер Шеф Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- творог 9% - 400 г
- молоко сгущенное – 100 г
- сливочное масло 82,5% (комнатной температуры) – 100 г
- шоколад белый – 50 г
- шоколад молочный – 50 г
- шоколад черный 80% – 50 г
- по желанию можно добавить жареных орешков
К творогу "Мастер Шеф Владимир Ярославский добавляет сливочное масло, сгущенку и хорошо взбивает блендером эту смесь в крем. Готовую массу делим на три части.
В отдельных емкостях растапливаем три вида шоколада. Каждый шоколад смешиваем с частью творожной массы.
"Мастер Шеф Владимир Ярославский застилает марлей, переворачивает узкой частью вниз и выкладывает туда сначала массу с белым шоколадом, затем с молочным, а сверху с черным.
Ставим творожную паску в холодильник на несколько часов – и готово.
А для приготовления творожной паски горячего приготовления "Мастер Шеф Владимир Ярославский использует:
- творог зерновой 9% - 400г
- желтки яичные – 3 шт.
- сливки (20-33%) – 100 г
- сахар – 30 г
- сливочное масло – 50 г
- шоколад белый – 90 г
- изюм или цукаты - 100 г
- ванильный сахар – 10 г
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.