Один из судей кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкуснейшую паску из творога и шоколада.

В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф Владимир Ярославский показал максимально простой и вкусный рецепт творожной паски "Три шоколада".

Есть два способа приготовления творожной паски: холодный – быстрый и очень простой, а также горячий – немного сложнее, а паска получается более сладкой.

Для вкусной творожной паски холодной готовки "Мастер Шеф Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

творог 9% - 400 г

молоко сгущенное – 100 г

сливочное масло 82,5% (комнатной температуры) – 100 г

шоколад белый – 50 г

шоколад молочный – 50 г

шоколад черный 80% – 50 г

по желанию можно добавить жареных орешков

К творогу "Мастер Шеф Владимир Ярославский добавляет сливочное масло, сгущенку и хорошо взбивает блендером эту смесь в крем. Готовую массу делим на три части.

В отдельных емкостях растапливаем три вида шоколада. Каждый шоколад смешиваем с частью творожной массы.

"Мастер Шеф Владимир Ярославский застилает марлей, переворачивает узкой частью вниз и выкладывает туда сначала массу с белым шоколадом, затем с молочным, а сверху с черным.

Ставим творожную паску в холодильник на несколько часов – и готово.

А для приготовления творожной паски горячего приготовления "Мастер Шеф Владимир Ярославский использует:

творог зерновой 9% - 400г

желтки яичные – 3 шт.

сливки (20-33%) – 100 г

сахар – 30 г

сливочное масло – 50 г

шоколад белый – 90 г

изюм или цукаты - 100 г

ванильный сахар – 10 г

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