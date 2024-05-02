Творожную паску, приготовленную по этому рецепту, известная украинская ведущая Тина Кароль считает настоящим шедевром.

Рецепт паски Тина Кароль знает от своей мамы. Готовится она по традиционному рецепту, но с добавлением орехов и фруктов.

«Своим истинным шедевром считаю творожную паску», - говорила Тина Кароль.

Итак, для приготовления паски по рецепту мамы Тины Кароль нужны 1 кг творога, 1 стакан сливок 10% жирности, 5 яиц, 2 стакана сахара, 1 пачка сливочного масла; по 100 г. изюма (лучше светлый), грецких орехов, цукатов; 1 пакетик ванильного сахара, цедра одного лимона.

Рецепт творожной паски.

Шаг первый: желтки необходимо отделить от белков и взбить, добавить сливки и довести до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая.

Пока масса остывает, Тина Кароль советует обжарить орехи на сухой сковороде, а изюм вымыть и просушить.

Цедру одного лимона необходимо натереть.

В остывшую массу выложить творог, сливочное масло и тщательно растереть.

Затем следует добавить изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар и хорошо перемешать.

Рецепт творожной паски.

Будущую паску выкладываем в форму на два слоя влажной марли и ставим в холодильник под гнет на 12 часов.

Готовую паску Тина Кароль украшает цукатами, глазурью и разнообразными посыпками.

Отметим, что когда Тине Кароль исполнилось 7 лет, семья переехала в Ивано-Франковск. Именно отсюда родом мама артистки, Светлана.

Последние новости Украины:

Чтобы паска была вкусной: рецепт легендарной Нины Матвиенко.

Паска, которая вкуснее любой магазинной: звезда "1+1" Алла Мазур дала рецепт.

Ольга Сумская поделилась рецептом паски, от которого в восторге.