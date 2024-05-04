Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как быстро, просто и из обычных ингредиентов приготовить идеальные оладьи на завтрак.

Судья проекта "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился секретами приготовления максимально нежных и вкусных оладий.

Чтобы приготовить пышные оладьи на кефире, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

кефир – 250 г

яйцо – 0,5 шт. (размешиваем целое яйцо вилкой и берем половину)

мука – 3-3,5 ст.л. муки с горкой

соль - щепотка

сода - 0,5 ч.л.

растительное масло для жарки

Сначала в миске "Мастер Шеф" Ярославский смешивает кефир, яйцо, сахар и соль. Затем добавляет муку с содой и хорошо размешивает тесто венчиком.

Тесто для оладий по консистенции получается густое, как сметана. При необходимости можно добавить еще немного муки.

"Я люблю нежные. Если хотите поплотнее – добавьте муки", – отметил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

На разогретую сковороду с растительным маслом аккуратно выкладываем тесто столовой ложкой. Жарим оладьи на среднем огне с обеих сторон до аппетитной корочки, а затем еще по 15 секунд с каждой стороны.

"Когда готовите впервые этот рецепт - пожарьте сначала один оладий и попробуйте по вкусу - может чего добавить нужно", - советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Ранее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусных бананово-овсяных оладий без сахара, для приготовления которых нам понадобится два банана, одно большое яйцо, 40-45 г овсяной муки, 3 г разрыхлителя и щепотка корицы.

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