Говоря о салате «Пасхальная писанка», известная актриса и телеведущая Ольга Сумская отметила, что он оригинальный и вкусный.
А для его приготовления нужны следующие ингредиенты: Свекла –1 шт; Морковь – 2 шт; Картофель – 2 шт; Яйца – 3 шт; Сыр твердый – 150 г; Ветчина (копченая) – 150 г; Перец болгарский красный – 1 шт; Зеленый лук – по вкусу; Петрушка – по вкусу; Маслины по вкусу; Майонез по вкусу; Соль по вкусу.
Овощи и яйца нужно отварить.
Салат "Пасхальная писанка".
Ветчину Ольга Сумская нарезала мелкими кусочками. Также кубиками нарезаем красный перец, а овощи натираем на мелкой терке.
«Сначала натираю свеклу, далее морковь. Выкладываем в отдельную тарелку», - прокомментировала Сумская ход приготовления салата «Пасхальная писанка» в эфире программы «Вкус дня» .
Теперь натираем на мелкой терке отварной картофель, сыр, яйца. Все ингредиенты выкладываем пока в отдельные тарелки.
Теперь берем плоскую тарелку и смазываем один край майонезом. На майонез выкладываем часть потертого картофеля. Теперь смазываем место для последующих ингредиентов. После картофеля следует прослойка ветчины. Снова немного майонеза и следующая прослойка – перетертые яйца. И снова майонез, а затем слой перца.
Следующим Ольга Сумская выложила твердый сыр, а дальше еще майонез и слой моркови.
Салат "Пасхальная писанка".
После моркови Ольга Сумская выложила слой свеклы. Снова морковь, потом сыр и еще один слой из сладкого перца. После перца снова яйца и ветчина. Последним слоем выкладываем картофель.
Должна получиться большая пасхальная писанка. Такой салат Ольга Сумская еще предлагает украсить зеленью и оливками.
«Салат «Пасхальная писанка» готов! Он очень яркий, очень вкусный», - отметила Ольга Сумская.
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