Название этого вкусного и простого в приготовлении салата говорит само за себя – «Пасхальная писанка», поэтому его обязательно захочется приготовить на этот радостный и особенный праздник.

Говоря о салате «Пасхальная писанка», известная актриса и телеведущая Ольга Сумская отметила, что он оригинальный и вкусный.

А для его приготовления нужны следующие ингредиенты: Свекла –1 шт; Морковь – 2 шт; Картофель – 2 шт; Яйца – 3 шт; Сыр твердый – 150 г; Ветчина (копченая) – 150 г; Перец болгарский красный – 1 шт; Зеленый лук – по вкусу; Петрушка – по вкусу; Маслины по вкусу; Майонез по вкусу; Соль по вкусу.

Овощи и яйца нужно отварить.

Салат "Пасхальная писанка".

Ветчину Ольга Сумская нарезала мелкими кусочками. Также кубиками нарезаем красный перец, а овощи натираем на мелкой терке.

«Сначала натираю свеклу, далее морковь. Выкладываем в отдельную тарелку», - прокомментировала Сумская ход приготовления салата «Пасхальная писанка» в эфире программы «Вкус дня» .

Теперь натираем на мелкой терке отварной картофель, сыр, яйца. Все ингредиенты выкладываем пока в отдельные тарелки.

Теперь берем плоскую тарелку и смазываем один край майонезом. На майонез выкладываем часть потертого картофеля. Теперь смазываем место для последующих ингредиентов. После картофеля следует прослойка ветчины. Снова немного майонеза и следующая прослойка – перетертые яйца. И снова майонез, а затем слой перца.

Следующим Ольга Сумская выложила твердый сыр, а дальше еще майонез и слой моркови.

Салат "Пасхальная писанка".

После моркови Ольга Сумская выложила слой свеклы. Снова морковь, потом сыр и еще один слой из сладкого перца. После перца снова яйца и ветчина. Последним слоем выкладываем картофель.

Должна получиться большая пасхальная писанка. Такой салат Ольга Сумская еще предлагает украсить зеленью и оливками.

«Салат «Пасхальная писанка» готов! Он очень яркий, очень вкусный», - отметила Ольга Сумская.

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