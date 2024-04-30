Украинцам рассказали, как получить субсидию, если они трудятся на неполный рабочий день.

Субсидию на жилье можно получить, даже если вы работаете на неполный рабочий день. Однако есть одно важное условие, о котором рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

Чтобы ваше домохозяйство могло получить субсидию, нужно, чтобы был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за вас. Пенсионный фонд пояснил, что этот взнос должен быть не менее минимального размера в течение трех месяцев в период, за который учитываются доходы по назначению субсидии.

Эта категория граждан может претендовать на возмещение расходов на оплату:

жилищно-коммунальных услуг;

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

управление многоквартирным зданием, где создано объединение совладельцев, жилищно-строительный (жилой) кооператив;

коммунальные услуги в таком здании;

абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставленных по индивидуальным договорам или обслуживанием внутридомовых систем.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине повысят цены на популярную ягоду. Речь идет о клубнике, стоимость которой может вырасти на 10% по сравнению с прошлым годом. Все это вызвано плохой погодой, которая может замедлить рост ягод. По словам экспертов, существует риск ночных заморозков, которые могут повлиять на производство.

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