Шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился интересным рецептом с Полтавщины, это блюдо хорошо подойдет любителям галушек и вареников.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкусные перекус, похожий на вареники или галушки, только вкуснее. Рецепт из Полтавщины покорил кулинара, поэтому он представил свою версию сытного перекуса на кефире.

Ингредиенты:

450 г натурального кефира

10-11 г сухих дрожжей (25 г живых)

1 маленькое яйцо или желток

75 г сахара

Цедра апельсина

Для подачи:

Мед, сироп или сахарная пудра

Приготовление:

Смешайте в миске кефир, дрожжи, яйцо, сахар и цедру апельсина. Дайте постоять 15-30 минут, пока дрожжи не начнут активироваться, заметил "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно добавьте муку, вымешивая тесто до получения однородной массы. Тесто будет нежным и немного липким. Оставьте тесто подойти под миской в течение 30 минут.

Раскатайте тесто до толщины около полсантиметра и вырежьте кружки. Надрежьте их внутри и выверните.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, жарьте вергуны в горячем масле до золотистой корочки.

Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить избыточное масло.

Подавайте вергуны горячими, поливая медом, сиропом или посыпая сахарной пудрой, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

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