Рецепт такого завтрака не оставляет равнодушным, ведь в его приготовлении победитель Мастер Шеф использовал продукты, которые, на первый взгляд, не сочетаются.

Но такой завтрак, как уверяет победитель "Мастер Шеф" и повар Вадим (Пава) Бжезинский будет и вкусным, и полезным.

Ингредиенты понадобятся следующие: любимый тостовый хлеб, сливочное масло, спелое авокадо, оливковое масло, голубика, сок лайма, соль и перец по вкусу.

На сковороду выкладываем сливочное масло и поджариваем с обеих сторон кусочек хлеба. Авокадо чистим от кожуры и косточки и режем на большие куски. Выкладываем авокадо в тарелку и поливаем соком лайма и оливковым маслом.

Далее победитель «Мастер Шеф» размял авокадо.

На тарелку выкладываем поджаренный кусочек хлеба, смазываем авокадо, добавляем голубику.

Все, быстрый завтрак по рецепту победителя «Мастер Шеф» готов!

«Приятного аппетита, дорогие мои», - подчеркнул Пава.

В комментариях к рецепту подписчики на страницу шеф-повара делятся своими советами, что еще можно добавить к завтраку и удивляются оригинальному сочетанию ингредиентов.

«Я бы еще сыр или рыбку красную соленую»,

«Необычная комбинация»,

«Удивительное сочетание»,

«Попробовала, отдельно это топчик. Вместе на "любителя"»,

«Лучшее авокадо с помидором»,

"Как красиво",

«Буду готовить на завтрак» .

Отметим, что тосты по авокадо – это действительно замечательное начало дня.

Мякоть плодов авокадо содержит жирное масло и кислоты, белок, уникальные антиоксиданты Rarthenon A и B, магний, калий, витамины К, Е и D, а содержание последнего выше, чем в масле и яйцах.

Авокадо добавляют в десерты и салаты, из него делают вкусные и полезные соусы. Кусочками авокадо дополняют бутерброды, омлеты и другие блюда.

Последние новости Украины:

Это блюдо обожают все: Ольга Сумская поделилась рецептом завтрака.

Паска, которая вкуснее любой магазинной: Алла Мазур дала рецепт.

Секрет идеального завтрака раскрыт: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт вкуснятины за 5 минут.