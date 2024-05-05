Салат с крабовыми палочками – это популярное, быстрое в приготовлении и вкусное блюдо, которому всегда есть место на столе.

Когда крабовый салат только начали готовить, в его состав входило крабовое мясо.

Впоследствии появились крабовые палочки и он стал доступным и популярным блюдом, которое продолжают совершенствовать.

Для того чтобы приготовить салат с крабовыми палочками максимально легким, к нему, кроме «крабов», добавляют твердый сыр, помидор, майонез и зубчик чеснока.

Если хочется, чтобы крабовый салат был более питательным, используют отварные яйца, рис, консервированную кукурузу.

Еще один популярный вариант крабового салата – с пекинской капустой и огурцом.

Вместо просто майонеза к крабовому салату можно быстро сделать соус из сметаны, соевого соуса, майонеза и чеснока.

Также приготовить крабовый салат можно по рецепту, которым поделился известный шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Алик Мктрчян.

Самый вкусный крабовый салат.

Самый вкусный крабовый салат.

Ингредиенты понадобятся следующие: крабовые палочки Снежный краб – 300 гр, огурец свежий без сердцевины, консервированная кукуруза 1 банка, 8 яиц, зеленый лук – 1 пучок, соль и перец по вкусу.

Самый вкусный крабовый салат.

Заправлять такой салат шеф-повар предложил домашним майонезом.

«Очень аппетитно, крабовый салат – это как воспоминания о детстве»,

«Выглядит очень вкусно»,

«Супер, зелень придает весенней свежести»,

«Мой любимый салатик» , – комментируют этот рецепт крабового салата подписчики на страницу шеф-повара.

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