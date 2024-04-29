Ця смачна і дещо незвичайна закуска на святковий стіл на Великдень готується максимально швидко і просто, і з мінімальною кількістю інгредієнтів.

Жартома таку закуску навіть називають «Пасхальними ролами по-українськи».

Рецептом поділилася фубдлогерка і авторка каналу з рецептами Каріна.

Інгредієнти потрібні такі: смачна ковбаска (наприклад, домашня), хрін або майонез, відварені перепелині яйця.

Смачна закуска на Великдень.

Ковбасу фудблогерка порізала на товсті порційні шматочки, кожен змастила хроном, а зверху виклала по половинці перепелиного яйця і прикрасила зеленню.

Все, проста і смачна Великодня закуска готова.

«Гарна ідея»,

«Ось так я уявляю закуску судів мастер-шефу»,

"Пасхальні роли по українськи", - жартують підписниці на сторінку Каріни.

Смачна закуска на Великдень.

Зазначимо, що на Великодньому святковому столі завжди панують домашні ковбаси, шинки, печені м'яса, а хрін - це один з найкращих доповнень до них.

Крім того, хрін символізує міцне коріння, яке може дати людині віра у Воскресіння Господа Ісуса Христа. Також він є символом міцності та незламності людського духу після прийняття таїнства Сповіді.

Існує легенда, за якою Христа намагались отруїти корінням хрону, вважаючи його через гіркоту смертоносним. Проте, ця рослина, як природний антисептик, навпаки корисна та сприяє травленню.

А от шинка або ковбаса - це наче на годоване теля (жертовне ягня), яке звелів заколоти добрий батько після повернення блудного сина додому. Це символ душевної радості, що приходить від сповнення людиною Божої волі.

Яйця ж - це один із головних символів Великодня, який символізує нове життя і відродження.

Останні новини України:

Такі фаршировані яйця стануть окрасою Великоднього столу: рецепт смачної закуски.

Закусочний торт з крабовими паличками, який перевершить салат: захочеться з'їсти одразу весь.

Яскравий крабовий салат на Великдень, який всі полюблять: оригінально і смачно.