Эта вкусная и несколько необычная закуска на праздничный стол к Пасхе готовится максимально быстро и просто, и с минимальным количеством ингредиентов.

В шутку такую ​​закуску даже называют «Пасхальными роллами по-украински».

Рецептом поделилась фубдлогер и автор канала с рецептами Карина.

Ингредиенты нужны следующие: вкусная колбаска (например, домашняя), хрен или майонез, отварные перепелиные яйца.

Вкусная закуска на Пасху.

Колбасу фудблогер порезала на толстые порционные кусочки, каждый смазала хреном, а сверху выложила по половинке перепелиного яйца и украсила зеленью.

Все, простая и вкусная Пасхальная закуска готова.

«Хорошая идея»,

«Вот так я представляю закуску суддей мастер-шефа»,

"Пасхальные роллы по-украински" , - шутят подписчицы на страницу Карины.

Вкусная закуска на Пасху.

Отметим, что на Пасхальном праздничном столе всегда царят домашние колбасы, ветчины, печеное мясо, а хрен – это одно из лучших дополнений к ним.

Кроме того, хрен символизирует крепкие корни, которые могут дать человеку вера в Воскрешение Господа Иисуса Христа. Также он является символом крепости и несокрушимости человеческого духа после принятия таинства Исповеди.

Существует легенда, по которой Христа пытались отравить корнями хрена, считая его из-за горечи смертоносным. Однако это растение, как природный антисептик, наоборот полезно и способствует пищеварению.

А вот ветчина или колбаса - это словно откормленный теленок (жертвенный ягненок), который велел заколоть добрый отец по возвращении блудного сына домой. Это символ душевной радости, исходящей от исполнения человеком Божьей воли.

Яйца же – это один из главных символов Пасхи, символизирующий новую жизнь и возрождение.

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