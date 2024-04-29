В шутку такую закуску даже называют «Пасхальными роллами по-украински».
Рецептом поделилась фубдлогер и автор канала с рецептами Карина.
Ингредиенты нужны следующие: вкусная колбаска (например, домашняя), хрен или майонез, отварные перепелиные яйца.
Вкусная закуска на Пасху.
Колбасу фудблогер порезала на толстые порционные кусочки, каждый смазала хреном, а сверху выложила по половинке перепелиного яйца и украсила зеленью.
Все, простая и вкусная Пасхальная закуска готова.
«Хорошая идея»,
«Вот так я представляю закуску суддей мастер-шефа»,
"Пасхальные роллы по-украински" , - шутят подписчицы на страницу Карины.
Вкусная закуска на Пасху.
Отметим, что на Пасхальном праздничном столе всегда царят домашние колбасы, ветчины, печеное мясо, а хрен – это одно из лучших дополнений к ним.
Кроме того, хрен символизирует крепкие корни, которые могут дать человеку вера в Воскрешение Господа Иисуса Христа. Также он является символом крепости и несокрушимости человеческого духа после принятия таинства Исповеди.
Существует легенда, по которой Христа пытались отравить корнями хрена, считая его из-за горечи смертоносным. Однако это растение, как природный антисептик, наоборот полезно и способствует пищеварению.
А вот ветчина или колбаса - это словно откормленный теленок (жертвенный ягненок), который велел заколоть добрый отец по возвращении блудного сына домой. Это символ душевной радости, исходящей от исполнения человеком Божьей воли.
Яйца же – это один из главных символов Пасхи, символизирующий новую жизнь и возрождение.
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