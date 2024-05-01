Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как обычный салат из редиски превратить в изысканное и невероятно вкусное блюдо.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт оригинального салата с редиской, который можно смело подавать на праздничный стол и удивлять гостей.

Для приготовления салата "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

редис – 50 лет

свекла печеная (лучше брать молодую) - 80 г

спаржа – 150 г

сыр мягкий – 50 г

листья шпината – 30 г

тыквенные семечки - 15 г

орех лесной – 25 г

медово-лимонная заправка – 60 г

Пропорции для приготовления медово-лимонной заправки можно менять, но "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял следующие ингредиенты (заправки хватит на несколько раз):

масло оливковое – 100 г

горчица – 15 г

мед - 40 г

сок лимонный – 45 г

соль – по вкусу

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал для приготовления салата белую спаржу, которая считается благороднее зеленой и нежней по вкусу. Ее можно жарить, варить, но лучше есть сырой.

Зачищаем белую спаржу, как и зеленую: овощечисткой счищаем "кожицу" примерно от середины стебля вниз, отрезаем 1-2 см твердой нижней части. После этого овощечисткой нарезаем нежные стебли спаржи на полоски, сразу погружаем их в ледяную воду с добавлением лимонного сока, даем постоять 20 минут и добавляем в салат.

Выкладываем на тарелку нарезанные тонкими слайсами редис, спаржу и запеченную свеклу, добавляем кусочки мягкого сыра, листья шпината, семена тыквы и лесные орешки.

В миске смешиваем все ингредиенты медово-лимонной заправки – делаем это венчиком, интенсивно. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сверху поливает салат медово-лимонной заправкой – и можно подавать.

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