Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт оригинального салата с редиской, который можно смело подавать на праздничный стол и удивлять гостей.
Для приготовления салата "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:
- редис – 50 лет
- свекла печеная (лучше брать молодую) - 80 г
- спаржа – 150 г
- сыр мягкий – 50 г
- листья шпината – 30 г
- тыквенные семечки - 15 г
- орех лесной – 25 г
- медово-лимонная заправка – 60 г
Пропорции для приготовления медово-лимонной заправки можно менять, но "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял следующие ингредиенты (заправки хватит на несколько раз):
- масло оливковое – 100 г
- горчица – 15 г
- мед - 40 г
- сок лимонный – 45 г
- соль – по вкусу
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал для приготовления салата белую спаржу, которая считается благороднее зеленой и нежней по вкусу. Ее можно жарить, варить, но лучше есть сырой.
Зачищаем белую спаржу, как и зеленую: овощечисткой счищаем "кожицу" примерно от середины стебля вниз, отрезаем 1-2 см твердой нижней части. После этого овощечисткой нарезаем нежные стебли спаржи на полоски, сразу погружаем их в ледяную воду с добавлением лимонного сока, даем постоять 20 минут и добавляем в салат.
Выкладываем на тарелку нарезанные тонкими слайсами редис, спаржу и запеченную свеклу, добавляем кусочки мягкого сыра, листья шпината, семена тыквы и лесные орешки.
В миске смешиваем все ингредиенты медово-лимонной заправки – делаем это венчиком, интенсивно. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сверху поливает салат медово-лимонной заправкой – и можно подавать.
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