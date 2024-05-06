Если вам надоело есть на завтрак обычные бутерброды, каши и сырники, то вам обязательно стоит попробовать этот простой, быстрый и невероятно вкусный рецепт.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала рецепт вкусного и полезного завтрака, который сейчас набирает популярность – творожных бейглов.

"Этот рецепт переготовил уже весь Тик ток и половина инстаграма. Но он действительно классный, потому что готовить легко и для тех, кто не добирает белок - это сокровище", - советует шеф-повар.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог – 300 г

сыр твердый – 100 г

яйца – 2 шт. + 1 желток для смазки

мука пшеничная – 80 г (можно чуть больше)

разрыхлитель - щепотка

зелень – по вкусу

мак (можно добавить семечки или кунжут) – для посыпки

Твердый сыр можно брать любой, но Валентина Кущ особенно рекомендует попробовать добавить пармезан.

"Если будете брать не пармезан, то добавьте щепотку соли. Я бы еще добавила немного сухого чеснока, прованских трав или копченой паприки", - отметила шеф-повар.

Смешиваем сухой творог (при необходимости отжимаем лишнюю влагу), натертый твердый сыр, два яйца, муку с разрыхлителем и мелко нарезанную зелень. Сырная масса должна быть густой и пластичной.

Влажными руками берем кусочек сырного теста, формируем шарик, делаем в центре небольшую дырочку и немного приплюскиваем. Выкладываем бейглы на противень, застеленный пергаментом, смазываем желтком, посыпаем маком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

"Для начинки используем что любим. Лосось и крем сыр + огурец и зелень. Или креветка с авокадо. Или ветчина. Все на что хватит фантазии", – добавила шеф-повар.

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