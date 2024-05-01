На своей странице в Instagram участник тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Артем Горбенко показал, как приготовить сырники, чтобы они всегда получались идеальными.

Секрет вкуснейших сырников от участника "Мастер Шеф" – это сочетание творога двух видов – крупинками и прессованного.

Для приготовления сырников "Мастер Шеф" Артем Горбенко берет следующие ингредиенты:

творог крупинками 5% – 330 г

творог прессованный 5% – 180 г

яйца – 2 шт.

сахар – 60 г

мука – 90-100 г

подсолнечное масло для жарки

Сначала участник "Мастер Шеф" хорошо отжимает творог от излишней влаги. Для этого можно использовать обычное вафельное полотенце.

Тщательно перетираем творог крупинками вилкой и смешиваем его с прессованным. Добавляем яйца, сахар и снова перемешиваем. В конце постепенно добавляем муку.

"СОВЕТ: не забивайте сырники мукой, это очень влияет на вкус и на нежность", - подчеркнул участник "Мастер Шеф".

Вымешиваем готовую творожную массу руками, на припыленном муком столе формируем из нее колбаску и нарезаем ее на одинаковые кусочки. С помощью ножа формируем ровные сырники.

"Мастер Шеф" Артем Горбенко сначала обжаривает сырники с обеих сторон на разогретой сковороде с растительным маслом, а затем выкладывает их в форму и запекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут в зависимости от размера.

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