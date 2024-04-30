Украинская певица Злата Огневич рассекретила рецепт творожной паски, который для нее особенный, ведь его она знает от самого родного человека в мире – от мамы.

Такую творожную паску выпекать не нужно, пишет Politeka.net.

И для ее приготовления понадобятся следующие ингредиенты: творог 9% – 800 гр, сливки 33% – 200 гр, вареное сгущенное молоко – 380 гр, масло сливочное – 100 гр, мак – 2 ст. л, а также украшения для паски.

Творожная паска без выпечки.

По словам Златы Огневич, все ингредиенты необходимо измельчить блендером, чтобы вышла однородная масса. Затем пересыпать все в форму для сырной паски и оставить на ночь под прессом.

«Чтобы лишняя влага вышла из паски», - отметила Злата Огневич.

Уже через 12-15 часов паску можно украшать.

Творожная паска без выпечки.

«Будем готовить!»,

«Спасибо, попробую»,

«Так нежно»,

«Смакота» , – комментируют рецепт творожной паски без выпечки поклонники певицы.

Творожная паска без выпечки.

Творожная паска без выпечки.

Отметим, традиционно на Пасху выпекают дрожжевые паски и делают творожную паску. Сырная паска готовится в форме усеченной пирамиды, повторяющей форму гроба, где произошло воскресение Христа. Именно поэтому на одну из сторон творожной паски наносятся буквы «ХВ», означающие приветствие «Христос Воскрес!».

По другой же версии сырная пирамида символизирует Голгофу – гору, на вершине которой был распят Христос.

Напомним, что католическая Пасха 2024 года отмечалась 31 марта.

У православных Пасха в этом году 5 мая.

Последние новости Украины:

Паска получится вкусной и пышной: звезда "1+1" Маричка Падалко дала совершенный рецепт.

Рецепт сырной паски без дрожжей, который не подведет.

Также напомним потрясающий рецепт творожной паски с начинкой.