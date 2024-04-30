Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей "Мастер Шеф", показал рецепт вкуснейшего омлета на завтрак.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкусный и нежный омлет по-французски.

В разрезе такой омлет получается очень сочным и кремовым, похожим по консистенции на взбитые сливки или густую сметану. Готовится французский омлет достаточно просто, самое главное – не пережарить его.

Чтобы приготовить нежный французский омлет, Мастер Шеф Владимир Ярославский берет:

яйца – 3 шт.

вода или молоко – 1 ст.л.

масло сливочное – 15 г

щепотка соли

"Часто добавляют еще сыр Эмменталь – мне нравится Пармезан. Вы можете заменить часть сливочного масла оливковым – тоже вкусно", – добавил "Мастер Шеф" Ярославский.

Для приготовления такого омлета "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует использовать сковороду с антипригарным покрытием и силиконовую лопатку.

В миске вилкой размешиваем до однородности яйца, соль и неполную столовую ложку воды или молока.

Ставим сковороду на плиту разогреваться, добавляем кусочек масла, чтобы оно растаяло и начало пениться. После этого вливаем яичную массу и начинаем его перемешивать, как скрембл, чтобы получилась консистенция почти как у густой сметаны.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский снимает сковороду с плиты, омлет разравнивает лопаткой, посыпает сыром. Снизу яйцо должно схватиться и быть желтым, а не зажаренным и румяным. Немного наклоняем сковороду и лопаткой заворачиваем омлет в рулет.

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