Повар и победитель «Мастер Шеф» Вадим (Пава) Бжезинский поделился рецептом супа, который, по его словам, является легендарным.

Суп, рецепт которого рассказал победитель «Мастер Шеф», называется буйабес.

«Изысканный рыбный суп, одно из классических французских блюд, и фактически легенда Прованса», - рассказал повар.

Буйабес – это блюдо французской кухни, многокомпонентный рыбный суп, характерный для средиземноморского побережья Франции. Сначала этот суп был распространен среди рыбаков и готовился из остатков нераспроданной за день разной рыбы. Со временем рецепт блюда дополнялся, усложнялся и становился все дороже. Его готовят с омарами и другими морепродуктами.

Рецепт супа с рыбой.

Рецепт супа с рыбой.

Для приготовления блюда по рецепту победителя «Мастер Шеф» омаров не нужно, но понадобятся такие ингредиенты томаты пелати (томаты без кожуры в собственном соку) – 400г, рыба белая (любая) – 100г, креветка – 60г, мидии – 60г. -150мл, оливковое масло-20мл, сливочное масло-20г, чеснок-1зуб., лук-1/2шт, базилик, вино-50 мл, чабрец – две веточки, соль и перец по вкусу, а также специи - томаты, чеснок, базилик.

Рецепт супа с рыбой.

Рецепт супа с рыбой.

Способ приготовления супа следующий: в первую очередь обжариваем лук, чеснок, чабрец, затем добавляем рыбу, креветки и мидии.

Далее добавляем в блюдо вино, специи, соль, перец и перебитые помидоры пелати и бульон.

Подаем суп с базиликом, цедрой лимона и оливковым маслом.

«Подавать горячим, лично я обожаю с хрустящим багетом или с брускетой и песто… Уверяю, будете очень благодарны», - заверил победитель «Мастер Шеф».

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