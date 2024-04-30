Суп, рецепт которого рассказал победитель «Мастер Шеф», называется буйабес.
«Изысканный рыбный суп, одно из классических французских блюд, и фактически легенда Прованса», - рассказал повар.
Буйабес – это блюдо французской кухни, многокомпонентный рыбный суп, характерный для средиземноморского побережья Франции. Сначала этот суп был распространен среди рыбаков и готовился из остатков нераспроданной за день разной рыбы. Со временем рецепт блюда дополнялся, усложнялся и становился все дороже. Его готовят с омарами и другими морепродуктами.
Рецепт супа с рыбой.
Рецепт супа с рыбой.
Для приготовления блюда по рецепту победителя «Мастер Шеф» омаров не нужно, но понадобятся такие ингредиенты томаты пелати (томаты без кожуры в собственном соку) – 400г, рыба белая (любая) – 100г, креветка – 60г, мидии – 60г. -150мл, оливковое масло-20мл, сливочное масло-20г, чеснок-1зуб., лук-1/2шт, базилик, вино-50 мл, чабрец – две веточки, соль и перец по вкусу, а также специи - томаты, чеснок, базилик.
Рецепт супа с рыбой.
Рецепт супа с рыбой.
Способ приготовления супа следующий: в первую очередь обжариваем лук, чеснок, чабрец, затем добавляем рыбу, креветки и мидии.
Далее добавляем в блюдо вино, специи, соль, перец и перебитые помидоры пелати и бульон.
Подаем суп с базиликом, цедрой лимона и оливковым маслом.
«Подавать горячим, лично я обожаю с хрустящим багетом или с брускетой и песто… Уверяю, будете очень благодарны», - заверил победитель «Мастер Шеф».
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