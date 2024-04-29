Бессменный судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился необычным рецептом блинов на десерт, которые удивят гостей.

В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить сладкие прозрачные блины на воде.

Блинчики получаются очень необычными на вид – абсолютно прозрачными. Они тоненькие и очень вкусные.

Чтобы приготовить прозрачные блины, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет всего три ингредиента:

вода минеральная негазированная - 400 мл

сахар – 2 ст.л.

агар-агар – 10 г

Подавать прозрачные блины "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует с ягодами, а также с апельсиновым курдом, для приготовления которого нам понадобятся:

апельсины – 2 шт.

сахар – 2 ст.л.

желток яичный – 1 шт.

сливочное масло - 40 г

В кастрюле "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает воду с агар-агаром и сахаром. Ставим смесь на огонь, доводим до кипения, затем провариваем еще буквально две минуты.

Такие блины не нужно выпекать, как обычные. Просто наливаем тоненький слой теста на сковороду и отправляем в холодильник на 5 минут до застывания.

Чтобы приготовить апельсиновый курд, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво снимает цедру и выжимает сок из апельсинов. Смешиваем сок, цедру, сахар, желток и сливочное масло, ставим смесь на водяную баню и провариваем до загущения.

На прозрачный блинчик "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает свежие ягоды, заворачивает и подает вместе с апельсиновым курдом.

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