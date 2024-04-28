Огородники предпочитают не спешить с использованием покупных удобрений, а прибегают к приему, который поможет обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами с помощью одной хитрости.

Для успешного роста и развития посевной рассаде требуются благоприятные условия, которые обеспечат щедрый урожай. Опытные садоводы не торопятся использовать покупные удобрения, а предпочитают способ обогащения растений всеми необходимыми питательными веществами с помощью йода.

Йод является важным макроэлементом, который способствует развитию крепких растений. Для приготовления удобрения вам потребуется всего лишь три литра воды и две капли йода. Растворите две капли йода в трех литрах отфильтрованной воды комнатной температуры, тщательно перемешайте и обильно полейте этим удобрением свою рассаду. Этого будет достаточно для обеспечения быстрого и здорового роста овощей.

После того, как рассада будет высажена в открытый грунт, можно провести следующее удобрение.

Если рассада болеет и не хочет расти, можно воспользоваться простым методом лечения. Для этого возьмите пятьдесят граммов сухих дрожжей и смешайте их с одной столовой ложкой уксуса. Добавьте в смесь пять литров чистой воды комнатной температуры, тщательно перемешайте и оставьте на двое суток в темном месте.

В течение этого времени дрожжи начнут бродить, выделяя азот, витамины, минералы и другие микроэлементы, необходимые для роста растений. После этого добавьте еще пять литров воды комнатной температуры в приготовленное удобрение и можно поливать рассаду.

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