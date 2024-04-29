Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе со своей мамой показал, как приготовить вкусную, пышную и ароматную пасочку на Пасху.

Рецепт рассчитан на две формы диаметром 16 см. Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает 600 г едва теплого молока, 100 г сахара и дрожжи (или 55 г свежих, или 20-22 г сухих), и дает им 10-15 минут для активации.

Далее нам понадобятся следующие ингредиенты:

сахар – 230 г

яйца – 5 шт.

мука – 1,1 кг

масло сливочное 82,5% - 300 г

изюм - 220 г (предварительно замачиваем его в 40 г рома или коньяка)

цедра одного лимона

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

К молоку с сахаром и дрожжами добавляем яйца, муку и замешиваем тесто. Потом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет лимонную цедру, а также сливочное масло в несколько приемов.

У нас получается мягкое тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем подходить 30 минут в тепле. Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает руки и стол растительным маслом, достает тесто, немного растягивает его и добавляет изюм. Готовое тесто делим пополам.

"Оставляю на столе немного подойти – 20-30 минут, еще раз складываю в 4-6 раз – как хлеб, и формирую слой, который помещаю в форму", – объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Снова оставляем паски подходить в теплом месте – они должны вырасти минимум в три раза.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает верхушки пасок помадкой, для приготовления которых смешивает до однородности два яичных белка, 130 г сахара, 40 г кукурузного крахмала и 80 г лесных орехов, смолотых в муку.

Выпекаем паски в разогретой до 175 градусов духовке в течение 10 минут, а затем еще 40-45 минут при 150 градусах.

Готовые паски, чтобы они не подсели, подвешиваем вверх дном.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.