В 2024 году украинцев ожидает значительное увеличение выплат за труд. Эта информация поступила с портала Европейской бизнес ассоциации (ЕБА). Согласно исследованию, проведенному совместно с аналитическими экспертами, большинство работодателей планируют повысить заработные платы для своих работников до конца года.

Результаты опроса показали, что 72% компаний изъявили желание увеличить уровень оплаты труда на 11–15%. В частности, представители отрасли управления персоналом ответили так же. Это означает, что если зарплата работника составляет около 17,44 тыс. грн (средний уровень в 2023 году), то после повышения она увеличится на 1,92 тыс. — 2,62 тыс. грн.

Также 28% работников HR сообщили о решении повысить оплату на 6-10%, а 13% работодателей планируют повысить ее на 16-20%. Некоторые компании даже рассматривали возможность увеличения заработной платы за прошлый год. В результате 44% работников получили рост дохода на 10-15%, а 25% - на 16-20%.

Исследование также показало, что 54% ​​респондентов имеют возможность работать дистанционно, по крайней мере, частично. По данным Национального банка, в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, а реальной – на 6,9%. В 2025 году эти показатели также прогнозируются ростом.

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