Дополнительные доходы пенсионеров не будут влиять на размер их пенсий, сообщает внештатная юрист издания "На пенсии" Виктория Гусакова.

Размер пенсионных выплат для пожилых людей зависит от количества лет стажа и их уровня заработка. Остальные доходы не влияют на сумму пенсии. Согласно законодательству Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсий определяется на основе заработной платы страхуемого лица и продолжительности его трудового стажа. Следовательно, какие-либо другие доходы не будут влиять на размер пенсионных выплат.

Согласно объяснениям Виктории Гусаковой, лицо может спокойно получать дополнительные средства, не волнуясь об изменении размера своей пенсии. Но если пенсионер сомневается в возможности получения дополнительного дохода на свой пенсионный счет, Гусакова советует обратиться в банк, где открыт личный счет, и спросить, возможно ли получение дополнительных переводов и какая комиссия за их обслуживание.

В частности, она приводит статью 1066 Гражданского кодекса Украины, которая гарантирует банку принимать и зачислять средства на счет клиента и выполнять распоряжения по перечислению и выдаче поступивших на счет средств. Также она отмечает, что средства можно получить в банке без карты, если лицо предъявит справку о своем счете для получения перевода.

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