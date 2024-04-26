Украинцам рассказали, кто из мужчин сможет получить документы за границей.

Вчера, 25 апреля, вступило в силу постановление Кабинета Министров об изменениях в процедуре получения паспортных документов для мужчин от 18 до 60 лет. Согласно новым правилам, они смогут обращаться за паспортными документами только в органы Государственной миграционной службы на территории Украины.

В Центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" предоставили объяснения по этим изменениям. Согласно ему, постановление №443 применяется к документам, оформленным по заявлениям, поступающим в Государственную миграционную службу через ГП "Документ".

Указано, что начиная с 25 апреля 2024 мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут иметь возможность получить паспортные документы только через органы Государственной миграционной службы на территории Украины.

"Отправка документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться", - отметили в "Паспортном сервисе".

Однако существуют определенные категории граждан, которые смогут получить паспортные документы за границей, среди которых:

лица с инвалидностью;

опекуны над лицами с инвалидностью;

родители детей с инвалидностью;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе;

сопровождающие тяжелобольных детей;

лица из составляющих сил обороны и безопасности;

пострадавшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, выехавших на лечение за границу.

Кроме того, в "Паспортном сервисе" добавили, что выдача паспортных документов гражданам, подавшим заявки к указанной дате, происходит по предварительным процедурам, пока не будут устранены технические неисправности, существовавшие до введения в действие Постановления №443.

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