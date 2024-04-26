Вчера, 25 апреля, вступило в силу постановление Кабинета Министров об изменениях в процедуре получения паспортных документов для мужчин от 18 до 60 лет. Согласно новым правилам, они смогут обращаться за паспортными документами только в органы Государственной миграционной службы на территории Украины.
В Центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" предоставили объяснения по этим изменениям. Согласно ему, постановление №443 применяется к документам, оформленным по заявлениям, поступающим в Государственную миграционную службу через ГП "Документ".
Указано, что начиная с 25 апреля 2024 мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут иметь возможность получить паспортные документы только через органы Государственной миграционной службы на территории Украины.
"Отправка документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться", - отметили в "Паспортном сервисе".
Однако существуют определенные категории граждан, которые смогут получить паспортные документы за границей, среди которых:
- лица с инвалидностью;
- опекуны над лицами с инвалидностью;
- родители детей с инвалидностью;
- лица, нуждающиеся в постоянном уходе;
- сопровождающие тяжелобольных детей;
- лица из составляющих сил обороны и безопасности;
- пострадавшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, выехавших на лечение за границу.
Кроме того, в "Паспортном сервисе" добавили, что выдача паспортных документов гражданам, подавшим заявки к указанной дате, происходит по предварительным процедурам, пока не будут устранены технические неисправности, существовавшие до введения в действие Постановления №443.
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