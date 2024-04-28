Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в деталях, как надо готовить идеальный рассыпчатый рис, который не будет пригорать и слипаться после подачи на стол.
Ингредиенты:
- Рис басмати
- Вода
- Соль
- Масло (по желанию)
Приготовление:
Подготовка:
Измерьте количество риса и воды. Обычно используется соотношение 1:1.5 (например, на 100 г риса нужно 150 г воды), делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Отмерьте воду и рис.
Приготовление:
В средний сотейник (лучше с толстым дном) положите рис и воду. Добавьте соль и масло (если используете).
"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь до минимального кипения, перемешайте и накройте крышкой.
Варите 12 минут.
Доведение до готовности:
Выключите огонь и накройте сотейник толстым полотенцем.
Держите так минимум 10-15 минут.
Подача:
Перемешайте рис аккуратно лопаткой.
Рис лучше подавать теплым или горячим, так как его вкус изменяется после остывания.
Примечания:
Не нужно промывать рис, если он качественный, заметил "Мастер Шеф" Ярославский. Рис жасмин готовится похожим образом, но иногда используется соотношение риса и воды 1:1.3.
Если готовите в рисоварке, используйте соотношение риса и воды 1:1.1.
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