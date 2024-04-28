Шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал несколько важных советов по приготовлению идеального риса, который не придется отскребать от кастрюль - он будет очень рассыпчатым.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в деталях, как надо готовить идеальный рассыпчатый рис, который не будет пригорать и слипаться после подачи на стол.

Ингредиенты:

Рис басмати

Вода

Соль

Масло (по желанию)

Приготовление:

Подготовка:

Измерьте количество риса и воды. Обычно используется соотношение 1:1.5 (например, на 100 г риса нужно 150 г воды), делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Отмерьте воду и рис.

Приготовление:

В средний сотейник (лучше с толстым дном) положите рис и воду. Добавьте соль и масло (если используете).

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь до минимального кипения, перемешайте и накройте крышкой.

Варите 12 минут.

Доведение до готовности:

Выключите огонь и накройте сотейник толстым полотенцем.

Держите так минимум 10-15 минут.

Подача:

Перемешайте рис аккуратно лопаткой.

Рис лучше подавать теплым или горячим, так как его вкус изменяется после остывания.

Примечания:

Не нужно промывать рис, если он качественный, заметил "Мастер Шеф" Ярославский. Рис жасмин готовится похожим образом, но иногда используется соотношение риса и воды 1:1.3.

Если готовите в рисоварке, используйте соотношение риса и воды 1:1.1.

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